Bivša cura Leonarda DiCaprija nakon prekida: 'Tek sam se sad počela osjećati kao prava žena'

Manekenka Camila Morrone (25), možda poznatija kao bivša djevojka Leonarda DiCaprija (48) je u lipnju prošle godine proslavila 25. rođendan te je izjavila kako nikada nije toliko naučila kao u posljednjoj godini. Camila nije samo dobila ulogu u Amazonovoj nadolazećoj mini seriji 'Daisy Jones and the Six' već je u tom periodu i prekinula vezu sa slavnim glumcem.

Foto: Instagram

Par je stupio u vezu kada je ona imala 20 godina, a DiCaprio 43 godine. Iako je poznato kako Leonardo voli mlađe djevojke, njihova razlika u godinama potaknula je mnoge rasprave. Unatoč tome, to ih nije spriječilo da ostanu zajedno pet godina. Samo mjesec dana nakon što je manekenka napunila 25 godina, njihova veza se završila.

- Nikada nisam toliko naučila kao s 25 godina. Tek se počinjem osjećati kao žena, ali također se osjećam malom na mnogo načina. - otkrila je Morrone za The Cut intervju.

Foto: Instagram

U novoj Amazonovoj seriji, koja se temelji na popularnoj istoimenoj knjizi Taylora Jenkinsa Reida, Morrone glumi lik Camile Dunne, partnericu Billyja, pjevača naslovnog benda.

- Bilo kojim likom koji glumim pokušavam donijeti ono što znam iz svog života. To je glavna stvar koju sam naučila na satu glume, kako iskoristiti trenutke u svom životu koji su bili utjecajni. Stoga ne mislim da je za Camilu drugačije, samo sam iskoristila ono što sam znala. Vidim je kao nevjerojatno neovisnu, unatoč tome što je Billy rock zvijezda - rekla je.

Foto: Instagram

Serija Daisy Jones and the Six prikazuje uspon i pad izmišljenog rock benda 1970-ih, predvođenog karizmatičnom Daisy Jones (Riley Keough). Prava na knjigu ugrabili su Reese Witherspoon i njezina producentska tvrtka Hello Sunshine, a suradnju je Amazon Prime najavio prije nego što je roman uopće stigao na police.

