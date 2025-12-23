Obavijesti

NA DODJELI NAGRADA HOO-A

FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Osim fantastičnih sportaša, pažnju je privukla i voditeljica Mila Horvat
Zagreb: Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora
Bivša sportska novinarka Mila Horvat zasjala je na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
