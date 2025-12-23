FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Osim fantastičnih sportaša, pažnju je privukla i voditeljica Mila Horvat
Bivša sportska novinarka Mila Horvat zasjala je na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora.
Bivša sportska novinarka Mila Horvat zasjala je na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora. |
Bivša sportska novinarka Mila Horvat zasjala je na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora.
Za tu prigodu odabrala je dugu haljinu koja je svima 'zapela za oko'.
I na svojim društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija u njoj.
'Veliki Dan hrvatskog sporta 2025. Uvijek je čast biti u društvu hrvatskih sportskih velikana', napisala je.
I nedavno je oduševila u glamuroznom izdanju kada je, uz Duška Ćurlića, vodila svečanu dodjelu godišnjih hrvatskih turističkih nagrada.
Crna haljina modernog kroja naglasila je liniju tijela i izgledala vrlo efektno pod svjetlima pozornice.
