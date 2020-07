Bivša dance zvijezda Ella: 'Od gladi sam pobjegla u Englesku'

Dance zvijezda devedesetih, koja je imala hit 'Iza ponoći' čije stihove znaju sve generacije, u Engleskoj radi kao njegovateljica. Priznaje da ne voli taj posao pretjerano, ali trenutačno nema izbora

<p>Da nisam sad otišla za Englesku, uhvatila zadnji voz, bila bih gladna, izbacili bi me iz stana. Kako bi živjela tri mjeseca bez primanja. Ne bi mogla platiti račune. Od koga posuditi, nema me tko pokriti. Ma otići ću brati mandarine i masline, započela je dramatično svoju priču <strong>Ella Marinela Jantoš</strong> (49).</p><p>Dance zvijezda devedesetih, koja je imala hit „Iza ponoći“ čije stihove znaju sve generacije, u Engleskoj radi kao njegovateljica. Priznaje da ne voli taj posao pretjerano, ali trenutačno nema izbora.</p><p>- Odem na koji mjesec, krpam se. Nemam kontinuiteta. Sve teže mi je živjeti bez glazbe. Baš nedavno sam kupila jednu pjesmu iz Niša. Ne mogu reći koliko košta, nije puno, ali skupi se svega, puno je to novaca. Bez sponzora je teško funkcionirati, skup je to sport – priča Ella.</p><p>Kao njegovateljica u Engleskoj radi posljednje tri godine.</p><p>- Krpam se jer doslovno je tako. Kad zagusti odem tamo, javim se agenciji da sam dostupna. Sad sam bila tri i pol mjeseca tamo. Ne volim taj posao, ali je ok utoliko što imam vremena za sebe. Isfurala sam vojnički stil, ne pijem, ne pušim, vježbam, spremam pjesme. Sad su me dva krpelja ugrizla za dupe. Stalno me nešto grize - kaže Ella, koju je svojedobno ugrizao konj za glavu dok je volontirala na Gornjem Bukovcu nakon čega je od infekcije, kako je rekla, skoro umrla.</p><p>Kako bi održala zdravlje i dobru liniju vježba, kaže, non stop.</p><p>- Napravim 30 sklekova, 100 trbušnjaka, 50 čučnjeva. Nešto osnovno. Volim ostati u istom konfekcijskom broju. Ne mogu biti turbo zgodna s 50 banki, ali trudim se. Meso ne jedem skoro uopće. Gade mi se ti uzgoji, osjetljiva sam na životinje, gade mi se bacanja hrane na svadbama. S bendom nastupam i na svadbama - govori Ella.</p><p>U posljednje vrijeme radi na novim pjesmama.</p><p>- Imam ih dosta. Neke sam čak izvukla iz ormara. Imam jednu pjesmu na engleskom s Dj Matejem iz Finske. To ću probati izdati. Imam i jednu pop rock stvar, zove se „Zvijer“, zatim „Svjetla grada“. Voljela sam se voziti po gradu po noći. Tad su bile Lade u điru i molila sam Boga da dođe Mercedes koji ima bolja stakla i pogled – ne gubi smisao za humor Ella, koja je lani otvorila i svoj YouTube kanal.</p><p>- Cijeli život pjevam, imam pjesama ko u priči. Našla sam jedan prostor iz kojeg bi snimala live klipove s nekim coverima. Imam mali nikakav stan – kaže Ella.</p><p>Je li joj nedostaju svjetla pozornice pitamo je.</p><p>- Biti glazbenik, pjevačica, meni to nije samo posao, to je život. Ja sam kao takva rođena, to sam ja. To mi ne može nitko nikad uzeti. To je kao kad si trudan, kad imaš pjesme, to moraš roditi. Ja to radim jer sam to ja. Najbolje se osjećam kad pjevam. Ali spremna sam raditi bilo kakav posao da moje dijete ima sve - kaže Ella, koja je samohrana majka 13-godišnje djevojčice.</p><p>Tako je uz posao njegovateljice bila i konobarica.</p><p>- Kad imaš dijete imaš neku odgovornost. Je li teško biti samohrana majka? Ja ne znam drugo. Sigurno je lijepo kad te netko pokrije - kaže Ella.</p><p>U kontaktu od kolega iz dance ere najviše je s<strong> Ivanom Banfić</strong> i <strong>Mineom</strong>, s kojima povremeno nastupa po Hrvatskoj.</p><p>- Svi smo mi u biti u kontaktu na društvenim mrežama, ali privatno se nemamo vremena viđati. S kim radiš s njim si u kontaktu. Kasandra? Pokušala sam stupiti u kontakt s Kasandrom, ali ona ne želi ni s kim komunicirati. Poručili su mi da je dobro, da će joj prenijeti moju poruku, ali nije se nikad javila. To je bilo lani – zaključila je Ella.</p>