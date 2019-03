Dance zvijezda 90-ih: Bila sam njegovateljica, nestala sa scene

Njezin hit 'Iza ponoći' davnih 90-ih godina bio je na samom vrhu glazbenih top ljestvica, a kasnije se za nju više nije čulo. Ella je bila jedna od najpopularnijih dance zvijezda, sve dok jednog dana nije nestala s glazbene scene. U emisiji IN magazin, bivša pjevačica Marinela Jantoš Ella (48) progovorila je o danima slave, ali i životu danas koji drži podalje od svjetla reflektora.

- Kad izađem na pozornicu, još se uvijek osjećam kao kod kuće. To je još uvijek potvrda da sam bila u pravu da sam rođena za to. Kad me pitaju ljudi što sam, ja se šalim i kažem ja sam rođena pjevačica, da se zna - rekla je Ella koja i sama kaže da je tijekom karijere mnogo radila, ali zato malo zaradila.

- Ulagala sam u život, nisam bila raskalašena, ali nisam uspijevala biti u tom rangu razmaženosti i raskalašenosti. Jednom ti meni moja prijateljica iz Đakova kaže: 'Daj ti i ta tvoja putovanja, bolje vozi meso za mog tatu, više ćeš zaraditi' - rekla je Ella u intervjuu.

Nakon što je na neko određeno vrijeme naglo 'nestala' s domaće glazbene scene, Ella je zapravo otišla raditi u Englesku gdje je neko vrijeme bila njegovateljica.

- Imala sam neku frku i otišla sam. Uvijek sam mislila da nikad neću otići iz Hrvatske. Bilo me sram tamo raditi kao imigrant. No bolje je zato što imaju veliku manu, a to je da sve plate na vrijeme. Ima posla, bolje su plaćeni ljudi. Promijenila sam mišljenje. Trebala sam ranije otići i dolaziti ovamo na godišnji - otkrila je pjevačica.

Pjevačica koju pamte sve generacije danas radi što stigne jer kaže da na žalost od glazbe više ne može živjeti. Tako smo je lani zatekli na istarskom Ranchu Barba Tone u Manjadvorcima nedaleko od Pule gdje je došla s kćeri i nekim prijateljima iz Požege. Ni tada nije izgledala mnogo drugačije, a pažnju je privlačila zavidnom linijom.

- Na jednom ranču na moru tražili su žene da rade s konjima. Javila sam se, ali nisu me bili primili jer nisam imala iskustva. Zatim sam otišla volontirati za jednu udrugu koja pomaže djeci s posebnim potrebama. Treći dan volontiranja konj me ugrizao za glavu, točnije desnu stranu vilice. Rana se inficirala i gnojila i nije bilo nimalo bezazleno. Skoro sam umrla od infekcije. Za dva centimetra mi je promašio živac. Dolazili su me gledati u bolnicu kao čudo, kao da konj nikad nikoga nije ugrizao - ispričala nam je kroz smijeh svoje iskustvo s farme.

Usput nam je priznala i da joj glazba itekako nedostaje, ali da ipak ne razmišlja ozbiljno o plasiranju novih pjesama na naše glazbeno 'tržište'.

- Nema me na sceni jer nemam novih pjesama i nemam što ponuditi, no voljela bih snimiti cd starogradske glazbe - otkriva nam je tada.

Legendarna Ella bi u svibnju morala nastupiti s Ivanom Banfić (49) na koncertu gdje će se izvoditi samo najpopularniji hitovi iz devedesetih. Zbog te je turneje, kako kaže, jako uzbuđena.

