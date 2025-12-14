Bivša Kojićeva supruga ima novi imidž: Pogledajte na kakvu se sad promjenu odlučila...

Sofija Dacić, ponvono je prvukla pažnju javnosti, no ovoga puta zbog promjene imidža. Naime, bivša supruga Igora Kojića ovih se dana pojavila s dugom kosom zahvaljujući ekstenzijama, a novi izgled pokazala je uoči nastupa u popularnom regionalnom natjecanju 'Zvezde Granda'. Na njezinom Instagram profilu osvanula je i fotografija.

- Spremni za iznenađenja? Subota 21h, prva sam na sceni! - napisala je u opisu ispod fotografije.

Na pozornici se pojavila samouvjereno, s modernim stylingom i frizurom koja joj, prema reakcijama, itekako pristaje. Ekstenzije su joj dale potpuno drugačiji izgled, a Sofija je pokazala da se ne boji promjena ni eksperimentiranja s imidžem. Ranije su je u popularnom showu zamijenili sa Severinom.

Iako je mnogi i dalje pamte po vezi s Kojićem, Sofija se sve više fokusira na vlastitu karijeru i nastup pred širom publikom. Sudjelovanje u 'Zvezdama Granda' za nju je veliki korak, a vizualna promjena dodatno je naglasila njezinu želju da se predstavi u novom svjetlu.

I dok se njezin privatni život sve rjeđe spominje, jasno je da se Sofija želi afirmirati isključivo kao pjevačica. Nastupi u 'Zvezdama Granda' mogli bi joj otvoriti vrata regionalne glazbene scene, a novi izgled samo je dodatni korak u tom smjeru.

Foto: Instagram