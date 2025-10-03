Kim Kosanović (30) bila je na vrhuncu karijere kada se dogodilo nezamislivo. Sa samo 22 godine pretrpjela je moždani udar nakon kojeg se više nije vraćala modnim pistama
KIM KOSANOVIĆ O MOŽDANOM UDARU PLUS+
Bivša manekenka: Probudila sam se misleći da imam 13, opet sam morala učiti govoriti...
Čitanje članka: 5 min
Prelijepa iznutra i izvana, bivša hrvatska manekenka Kim Kosanović (30), bila je na vrhuncu karijere kada se dogodilo nezamislivo. Sa samo 22 godine, domaća ljepotica pretrpjela je moždani udar tijekom ljetovanja s prijateljima u Crnoj Gori. Nakon teškog oporavka više se nije vraćala modnim pistama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku