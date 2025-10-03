Obavijesti

Show

Komentari 0
KIM KOSANOVIĆ O MOŽDANOM UDARU PLUS+

Bivša manekenka: Probudila sam se misleći da imam 13, opet sam morala učiti govoriti...

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 5 min
Bivša manekenka: Probudila sam se misleći da imam 13, opet sam morala učiti govoriti...
Foto: Neva Žganec/PIXSELL/PRIVATNI ALBUM

Kim Kosanović (30) bila je na vrhuncu karijere kada se dogodilo nezamislivo. Sa samo 22 godine pretrpjela je moždani udar nakon kojeg se više nije vraćala modnim pistama

Prelijepa iznutra i izvana, bivša hrvatska manekenka Kim Kosanović (30), bila je na vrhuncu karijere kada se dogodilo nezamislivo. Sa samo 22 godine, domaća ljepotica pretrpjela je moždani udar tijekom ljetovanja s prijateljima u Crnoj Gori. Nakon teškog oporavka više se nije vraćala modnim pistama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom
TREĆA SREĆA

Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom

Njeno srce osvojio je Kenny Smith, američki sportski komentator i bivša NBA zvijezda, a sretne vijesti Tia je objavila na Instagramu
Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!

Senjanka je u popularni show ušla s čak 146 kilograma, a na finalnom je vaganju došla do impresivnih 89 kilograma. Iako je nakon snimanja bilo posustajanja te je prošla 'stotku', vratila se zdravim navikama i treninzima
Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
PROMIJENILA SE

Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Brođanka se u showu 'Ljubav je na selu' okušala dvaput. Tamo je otkrila kako ne radi i da uživa u tome, a nakon showa počela se baviti sadržajem na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025