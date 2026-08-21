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ZRAČI OPTIMIZMOM

Bivša misica Ivančica Pahor: Iza mene je bolest, preda mnom je život. Ovo je moja pobjeda

Piše Zrinka Medak Radić,
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Bivša misica Ivančica Pahor: Iza mene je bolest, preda mnom je život. Ovo je moja pobjeda
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Foto: instagram
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Krajem 2025. godine dijagnosticiran joj je limfom, a o svom putu liječenja otvoreno je govorila na društvenim mrežama

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Bivša Miss turizma, Ivančica Pahor, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu objavu kojom je označila pobjedu nad teškom bolešću.

Na fotografijama Ivančica pozira nasmijana u dvorcu Otočec u Sloveniji, a svojim je pratiteljima otkrila da je iza nje teško razdoblje, ali da sada s optimizmom gleda u budućnost.

"Novi život ne počinje onda kada zaboravimo kroz što smo prošli, već onda kada shvatimo da nas nije slomilo", započela je Pahor svoju objavu.

"Iza mene je bolest. Preda mnom je život. A danas ga biram snažnije, zahvalnije i hrabrije nego ikada. Novi život se rađa… i ovo je moja pobjeda", zaključila je u emotivnom statusu koji je dirnuo mnoge, a prijatelji, poznanici i pratitelji uputili su joj čestitke i riječi ohrabrenja.

Naime, krajem 2025. godine dijagnosticiran joj je limfom, a o svom putu liječenja, koje je uključivalo i kemoterapije, otvoreno je govorila na društvenim mrežama, dijeleći s pratiteljima svoje najranjivije trenutke.

*uz korištenje AI-ja
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