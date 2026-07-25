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o borbi s rakom

Ivančica Pahor: 'Molila sam Boga za sat sna i zalogaj hrane'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ivančica Pahor: 'Molila sam Boga za sat sna i zalogaj hrane'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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U emotivnom pismu samoj sebi bivša misica prisjetila se najtežih dana liječenja limfoma i otkrila koliko ju je bolest promijenila

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Draga ja, pogledaj se u ogledalo. Ne gledaj samo umor ispod očiju ili tijelo koje se još oporavlja. Pogledaj dublje, započela je Ivančica Pahor emotivno pismo koje je posvetila samoj sebi. Poduzetnica i bivša misica prisjetila se najtežih dana borbe s limfomom, no ovaj put nije pisala samo o boli. Pisala je o snazi koju je u sebi pronašla tek kad je, kako kaže, dotaknula dno.

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Teške noći, iscrpljenost i tijelo koje nije moglo pratiti njezine želje usporedila je s ratom, a nadahnuće je pronašla i u Scarlett O’Hari iz filma 'Zameo ih vjetar'. Baš kao i filmska junakinja, odlučila je nastaviti dalje, koliko god put bio težak.

- Moja bolest bila je moj osobni rat. Bilo je dana kada sam slomljena molila Boga samo za sat sna i zalogaj hrane. Morala sam dotaknuti dno da bih otkrila svoju neslomljivu snagu - poručila je.

Zagreb: Ivančica Pahor pozirala na špici
Zagreb: Ivančica Pahor pozirala na špici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Iako priznaje da joj je tijelo još slabo i da se svakodnevno nosi s umorom, danas na sebe gleda drukčije.

- Prošla si svoju najtežu bitku. Možda su ožiljci ostali, možda se tvoje tijelo i dalje svakodnevno bori s umorom, ali tvoja je duša pobijedila. Pobjednica si, ne zato što je sve prošlo bez boli, nego zato što si sačuvala vjeru i osmijeh kada je bilo najteže - dodala je.

- Tijelo mi je još slabo, ali duh pobjeđuje. Uostalom, sutra je novi dan. Moj novi dan je stigao, blagoslovljen, pun vjere i jači nego ikad - zaključila je.

Ivančica je krajem prošle godine otkrila da boluje od limfoma. Tijekom kemoterapije i radioterapije otvoreno je govorila o liječenju, strahu i svakodnevnim izazovima. Posljednji dio terapije završila je u travnju u Turskoj, a kraj tog razdoblja simbolično je obilježila trganjem kartice za radioterapiju.

2000. godine osvojila je titulu Miss turizma, a danas se više ne bavi manekenstvom. Sad dizajnira nakit, a okušala se i u politici. Na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima bila je druga na listi Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, ali nije dobila svoje mjesto u saboru.

Zagreb: Event Best of the Best
Zagreb: Event Best of the Best | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

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