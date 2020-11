- Operirana sam zbog endometrioze.\u00a0Nije to ba\u0161 glamurozna objava\u00a0niti su takve fotografije, ali osje\u0107ala\u00a0sam da to trebam podijeliti s vama kako bih pove\u0107ala\u00a0svijest\u00a0o ovoj bolesti u javnosti.\u00a0Endometrioza je stanje u kojem tkivo iz sluznice maternice odlu\u010di\u00a0rasti i tamo gdje ne bi trebalo, \u0161to uzrokuje bol. Ugro\u017eava\u00a0plodnost \u017eene i njezino cjelokupno zdravlje. Nevjerojatno je bolno, a\u00a0gotovo je nemogu\u0107e otkriti je ultrazvukom. Godinama sam u agoniji\u00a0i nebrojeno puta su mi lije\u010dnici davali pogre\u0161nu dijagnozu - ispri\u010dala je Olivia nakon zahvata.

Ova je bolest sve u\u010destaliji problem, od kojeg boluje 176 milijuna \u017eena u svijetu. Olivia je podijelila ovu objavu, kako ka\u017ee, da bi i drugima odgovorila na neka pitanja i pomogla im.\u00a0

\u2013 Bolne menstruacije nisu normalne i nemojte pristajati na sve one uobi\u010dajene savjete koje ste ve\u0107 zasigurno \u010dule.\u00a0Koda svakog\u00a0tko ima endometriozu\u00a0razumijem depresiju i usamljenost, koje\u00a0se mogu\u00a0pojaviti zbog\u00a0stanja\u00a0koje je toliko bolno i\u00a0te\u0161ko da ga drugi ljudi ne mogu shvatiti. Te\u0161ko je kad kroni\u010dna bol nije potvr\u0111ena i ne dobijete odgovor ni razumijevanje za va\u0161 problem. Nastavit \u0107u \u0161iriti vi\u0161e svijesti o endometriozi kako bi se va\u0161i simptomi mogli potvrditi. Niste same\u00a0i jake ste\u00a0\u2013\u00a0zaklju\u010dila je u svojoj objavi biv\u0161a Miss Universe svijeta i ohrabrila sve one \u017eene me\u0111u milijunima svojih sljedbenika, koje i same biju iste bitke.

Za kori\u0161tenje dru\u0161tvenih mre\u017ea za razgovor o ovoj temi dobila je puno pohvala.