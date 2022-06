Bivša misica privlači poglede 22 godine nakon što je okrunjena: Izgleda jednako dobro kao i tad

Bivša misica, Renata Lovrinčević Buljan (45) okrunjena je za Miss Universe Hrvatske prije 22 godine, ali i danas privlači tisuće komentara na društvenim mrežama zbog svog izgleda.

Često sa svojim pratiteljima na Instagramu podijeli fotografije, a njezini obožavatelji tvrde da izgleda jednako dobro kao i 2000. godine kada je bila okrunjena.

Bivša misica pozirala je u kupaćem kostimu, a brojni pratitelji nisu propustili priliku kako bi pohvalili njezin izgled.

'Savršena si', 'Goriš', 'Wow', 'Predivna si', samo su neki od komentara ispod objave na društvenoj mreži.

Prisjetimo se, Lovrinčević je prije osvajanja titule Miss Universe Hrvatske radila kao spasiteljica na plaži što su je ustvari i dovelo do audicije za natjecanje.

- Uvijek sam voljela samo komad neba, komad stine i mora bez puno ljudi. Bila sam Baywatch i zamislite imati takav posao za jednu osobu koja ovoliko voli more. To je bio san snova i on se ostvario - prisjetila se Lovrinčević 2020. za protal Showbuzz.

Završila je Kineziološki fakultet u Splitu, a sada radi kao fitness trenerica.

Ova atraktivna Splićanka u sretnom je braku te ima dva sina.

