Bivša miss o svojoj teškoj borbi: Živim u neizvjesnosti. Bolest mi nema nikakvih pravila. Varira

U zadnjih godinu dana imala sam bolne cikluse iako do tada nisam imala nikakvih problema. Brinem o svom zdravlju pa sam kao i uvijek do sad otišla na redovan, godišnji ginekološki pregled. Nalaz papa testa je bio uredan kao i svaki put dosad, no na moj upit zašto odnedavno trpim visoku razinu boli tijekom ciklusa suočila sam se na ultrazvuku s malom, kako je vole nazivati 'čokoladnom cistom', priča nam Ivana Delač (43), bivša Miss Universe i PR menadžerica.

Foto: Privatni album

Delač su magnetskom rezonancom potvrdili da boluje od endometrioze, bolesti koja pogađa svaku desetu ženu na svijetu. Kaže kako ta dijagnoza nema nikakvih pravila. Može se širiti, stagnirati. Sve ovisi o organizmu. Simptomi ovise o razini estrogena koji varira u danu, mjesecu. Ti hormoni nastaju iz kolesterola. Tjelesna masnoća je jedan od njegovih izvora pa i prekomjerna tjelesna težina otežava situaciju.

- Za smanjivanje simptoma važna je visoka razina antioksidansa u tijelu stoga sam osobno odlučila promijeniti način ishrane te većim unosom antioksidansa ojačati svoj imunitet. Nastojati ću iz ishrane izbaciti crveno meso, sve mliječne proizvode, sve šećere. Od sad pa na dalje jelovnik će mi bit baziran na laganoj mediteranskoj prehrani bogatoj ribom i povrćem, agrumima te biljnim čajevima - govori bivša Miss Universe.

Jedan od simptoma endometrioze su učestali i jaki bolovi. Zbog njih, ističe, ne otkazuje obveze.

- Uzimam kratku pauzu tek kad u kalendaru vidim crvenu zonu. Tada se umirim na tri, četiri dana. Općenito me teško zaustaviti, pa se gotovo prisilno moram odmarati kad je zdravlje u pitanju. Kad sve prođe opet ubrzam tempo kao da se ništa nije dogodilo i tako u krug. Radišna sam i energična, ništa mi nije teško te nastojim da endometrioza ne utječe na aspekte mog života - dodaje Delač.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U njezinu životu nikada nije bilo mjesta pesimizmu. Ističe kako je hrabra, uporna i ustrajna. Radeći pozitivne promjene, uz zdrave životne navike, želi motivirati prvenstveno sebe, potom i ostale žene koje boluju od endometrioze. Ipak, ne bi bila toliko jaka da nema podršku najbližih.

- Želim da žene koje boluju od endometrioze misle na sebe i paze na svoje zdravlje. Svatko od nas ima s vremenom nekakvih zdravstvenih poteškoća. To je život. Neizmjerna mi je potpora obitelj - govori Ivana.

Osim obitelji, uz nju je i partner. Početkom godine priznala je da ima novog markantnog muškarca. Njegov identitet nam ne želi otkriti, no ističe kako je privlače obrazovani i realizirani muškarci. Oni sa stavom.

- Volim kad je muškarac nježan i kad se zaštitnički odnosi prema meni i dopušta mi da mu budem ravnopravan partner. Sad kad sam zrelija kod partnera tražim iskrenost, bezuvjetno povjerenje i poštovanje. Mora mi biti otpora da mogu realizirati svoje želje i ciljeve - govori Delač.

Foto: Privatni album

Rado se prisjeća 2003. godine, kada je pobijedila na izboru za Miss Universe Hrvatske. Na izbor se, kako nam je ranije pričala, prijavila pri kraju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Svi su se čudili, posebno roditelji, jer je nikada nije privlačilo manekenstvo. Negodovali su, ali ona nije odustajala.

- Bilo bi mi žao da nisam pokušala. Svjetski izbor bio je u Panami i tko zna bih li ikad posjetila Panamu da nisam pobijedila. Unatoč predrasudama, takvi izbori mogu biti lijepo iskustvo ako znate što želite postići izborom. Mandat misice prestaje nakon godine, ali titula ostaje zauvijek. Kažu ‘jednom miss, uvijek miss' - zaključila je Delač davne 2014.

Foto: Slavko Midžor

Riječanka danas kaže kako joj je sudjelovati na izboru bilo jedno prekrasno iskustvo.

- Prekrasno je za mladu ženu biti svojevrsnim ambasadorom svoje zemlje u svijetu, biti nositelj ili glasnogovornik brojnih projekata. Ljepotice iz svih krajeva svijeta na svjetskom izboru su stvarno jedna ljepša od druge, sve redom obrazovane i pametne mlade žene. One u svojim državama imaju jak utjecaj na društvo radeći na društveno-korisnim projektima sa mogućnostima pozitivnih promjena. Miss Universe dokazuju svojom osobnošću i predanim radom zašto su baš one ambasadorice svojih zemalja - kaže.

Zahvaljujući društvenim mrežama, kojih nije bilo prije dvadesetak godina, često se čuje s ostalim misicama.

- Mnoge od njih velike su televizijske zvijezde u svojim zemljama, glumice i poduzetnice. Lijepo je vidjeti kako su se kretale karijere svake od nas i zašto smo postale uzor mladim djevojkama - govori Ivana.

Foto: Karmen Oblak/Studio Marcela

Delač je sada PR menadžerica, vodi tvrtku za organizaciju događanja i odnose s javnošću. Priznaje kako titula misice otvara mnoga vrata, no ističe kako je važno i da djevojke ulažu u sebe i svoje obrazovanje.

- Kad imate diplomu titula vam može olakšati jer vam se doslovno preko noći promijeni život. Odjednom postanete prepoznatljivo lice, budete traženi. Svoje ciljeve i afinitete lakše možete realizirati. Ako ste pritom i visokoobrazovani te uz to imate puno toga korisnog i pametnog za reći i pokazati samo nebo vam je granica - objašnjava Ivana.

Bivša misica srušila je sve stereotipe o manekenstvu. Oduvijek joj je obrazovanje bilo na prvom mjestu i nikada joj nije bio problem zasukati rukave. Nakon što je predala krunu i diplomirala, radila je različite poslove. Kao menadžerica u hotelu, u prodaji, sportskom programu HTV-a, kao voditeljica na radiju...

- Zaista mogu reći da sam dosad poslovno ostvarila što sam htjela - zaključila je ranije.

