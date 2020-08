Bivša Playboyeva zečica Ena: Konzerva sam, ne volim igračke

Razne laži i insinuacije oko prostitucije joj često smetaju, a one su postale još učestalije kada se prije nekoliko tjedana jedan njen eksplicitni uradak proširio društvenim mrežama

<p><strong>Ena Čobanov</strong> (33), poznatija kao<strong> Ena Friedrich</strong>, sudionica showa 'Ljepotice i genijalci', bivša Playboyeva zečica i zvijezda platforme za odrasle 'Only Fans' često časti svoje pratitelje na društvenim mrežama provokativnim fotografijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena obožava pokazivati svoje atribute </strong></p><p>Učinila je to i ovoga puta, ali ne bez razloga. Dopustila je svojim pratiteljima da je pitaju što god im padne na pamet pa se tu našlo i mnogo škakljivih pitanja. Ena im je bez zadrške odgovorila na sve što ih je zanimalo. </p><p>Tako su je domišljati pratitelji upitali je li ikad probala neku igračku iz 'seks dućana'. Ena je rekla da nije i dodala kako je prava 'konzerva' jer to još nije učinila. Hvalili su je kako je predivna, a Ena je na to sramežljivo odgovarala sa zahvalom. </p><p>E, bilo je i onih koje je zanimalo koje su veličine Enine grudi. Stalno im ih 'servira' pa je glupo da ne znaju taj podatak. Izgleda da će tu ostati 'kraćih rukava' jer odgovor ne zna ni bivša Playboyeva zečica. </p><p>- Grudi mi rastu još uvijek i svakoga dana su sve veće. Ne zezam se - napisala je i dodala da se nada da će ponovno doći do 'šestice'. Nakon što su je pohvalili da božanstveno izgleda i da im se čini kao da nije s ove planete, Ena je objavila fotografiju na kojoj nije našminkala i upitala dotičnog pratitelja misli li i dalje isto.</p><p>Omiljeno mjesto za igrice s dečkom joj je u njihovu krevetu. Na 'Only Fans' aplikaciji objavljuje kućne uratke sa svojim partnerom <strong>Danijelom Kišom</strong>, a iako zna da ljudi često misle da je sponzoruša ili prostitutka, ona je to oštro demantirala. </p><p>- Radim svoj posao i zarađujem kao i svatko drugi, kreiram sadržaj koji može kupiti onaj koji želi, a tko neće ne mora... Nisam nikoga prevarila, povrijedila niti išta ukrala. Sve radim sa svojim partnerom kojeg volim i ne shvaćam čemu frka - ispričala je Ena za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/velika-ispovijest-bivse-hrvatske-playboyeve-zecice-fanovi-mi-placaju-da-snimam-seks-s-deckom-15009229" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>Razne laži i insinuacije oko prostitucije joj često smetaju, a one su postale još učestalije kada se prije nekoliko tjedana jedan njen eksplicitni uradak proširio društvenim mrežama. </p><p> </p>