VELIKI INTERVJU ZA CAFE PLUS+

Marko Vargek za 24sata: Arija i ja smo si najveći obožavatelji

Piše Dora Pek,
Marko Vargek za 24sata: Arija i ja smo si najveći obožavatelji
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Marko Vargek vodi emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’ na RTL-u, uskoro ga gledamo u ‘Gospodinu Savršenom’, a velika podrška u svemu mu je zaručnica Arija Rizvić

Siječanj na RTL-u ponovno je u znaku rukometa. Europsko prvenstvo vratilo je poznatu euforiju, studijske rasprave i emisiju 'Vrijeme je za rukomet', a njezino zaštitno lice i ove je godine Marko Vargek (39). Iskusni sportski novinar, urednik i voditelj govori nam o povratku u intenzivan ritam Europskog prvenstva u rukometu, radu s rukometnim legendama - Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, pozitivnoj tremi prije emisija uživo, ali i ulasku u sasvim drukčiji televizijski svijet kroz reality 'Gospodin Savršeni', koji je od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u! Dotaknuo se i privatnog života, svoje velike podrške, glumice Arije Rizvić (32), koju uskoro planira odvesti pred oltar.

