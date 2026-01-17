DVAPUT TRAŽILA LJUBAV Sjećate se Valentine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

U showu 'Ljubav je na selu' upoznala je Vatroslava za kojeg se i udala. No ljubav nije potrajala, a u show se prijavila ponovo. Spojila se s Tonijem te su se čak i zaručili. No ni ta ljubav nije bila dugotrajna