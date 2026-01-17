Sjećate se Valentine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

U showu 'Ljubav je na selu' upoznala je Vatroslava za kojeg se i udala. No ljubav nije potrajala, a u show se prijavila ponovo. Spojila se s Tonijem te su se čak i zaručili. No ni ta ljubav nije bila dugotrajna
Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine kod farmera Vatroslava Tijana
Njih dvoje su odmah kliknuli i zaljubili se, a ljubav su okrunili i brakom. Vjenčali su se 2019. godine na plaži u Ražancu, a imaju dvoje djece
Nakon Ražanca, preselili su se u Zadar, ali su ih počela živcirati crkvena zvona. Nakon toga odselili su se u Pulu, ali i tamo su naišli na probleme
Valentina nije bila oduševljena vlasnicom stana za koju je tvrdila da 'koketira' s njezinim suprugom
Nakon toga, živjeli su u kontejneru u Svetvinčentu, na zemljištu na kojem su planirali izgraditi kuću za iznajmljivanje. Razveli su se u travnju 2023. godine
Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali u lipnju 2025. su prekinuli zaruke
U showu su bili jako zaljubljeni. Iskre su frcale, a Toni je čak kleknuo pred Valentinu. Svi su plakali, emocije su bile na vrhuncu...
Tada je sve djelovalo ozbiljno, par je nakon emisije i živio zajedno. Ali stvari su se promijenile. Ljubav je pukla, a oni su to i javno potvrdili
