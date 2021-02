Holly Madison (41) poznata je javnosti iz serije 'The Girls Next Door', ali i kao jedna od djevojaka koje su živjele u vili Hugha Hefnera. Iako mnogi misle kako je iskustvo i život u Playboyevoj vili 'kao iz filmova', Madison sada priprema vlastitu seriju, koja će se snimiti po njezinim memoarima. Iznijela je zabrinjavajuće trenutke iz vile.

Madison je u knjizi 'Down the Rabbit Hole' pisala o životu s Hefnerom u periodu od 2001. do 2008. godine. Otkrila je da je bila u depresiji dok je živjela u Playboyevoj vili, osjećala se zarobljeno i patila je zbog Hefnerove emocionalne kontrole nad njom.

- Osjećala sam se kao da imam nešto za reći o tome što se Paris Hilton, Jessica Simpson i Kendra toliko slave u medijima. I ja sam bila dio toga i željela sam napisati drugu stranu priče - priča Madison.

Žene koje su ranije pozirale za Playboy imale su glamurozne karijere, poput Marilyn Monroe, Pamele Anderson i Jenny McCarthy, priča Madison. Kada joj je bilo 20 godina, Holly je otišla u Los Angeles kako bi poradila na glumačkoj karijeri, a jednom je bila pozvana na zabavu u raskošnu vilu. Nakon toga je redovito krenula odlaziti tamo. Htjela je biti jedna od Playboyevih zečica.

- To i jest bio moj izbor, ali u to vrijeme nisam bila sofisticirana ni stvarno pripremljena na sve to. I nekako mi se uvukao u glavu. Mogla sam razumjeti da ljudi misle da je to čudno i nije mi bilo ugodno objašnjavati kako to da sam mislila da će to sve biti zabavno i dobra ideja - ispričala je.

Iako su joj djevojke iz vile govorile da nijedna od njih nema spolne odnose s Hefnerom, no Madison je nakon prve noći primijetila da je seks bio uvjet za život tamo. Hefner joj je prilikom izlaska u Hollywood ponudio tablete, koje su ranije nazivali 'otvaračima za bedra', no Madison je to odbila. Kada su se vratili u vilu, rečeno joj je da ode u spavaću sobu Hugha Hefnera.

Tada je njegova djevojka bila Tina Jordan, a kada je Madison ušla u sobu vidjela je hardcore porno filmove na ekranima i Hefner je masturbirao na djevojke koje su glumile lezbijske scene. Potom ju je jedna od djevojaka gurnula prema Hefneru.

- Bilo je tako kratko da se ni ne mogu sjetiti kakav je osjećaj bio osim što sam osjetila njegovo teško tijelo na svom - prepričala je Madison, koja misli da su ostali u vili pretpostavljali da želi spavati s Hefnerom jer je htjela biti jedna od djevojaka.

Kada bi imale slobodne večeri, policijski sat bi počeo u 21 sat. Tada je Madison željela zadržati svoj prvotni posao jednom američkom lancu restorana. Htjela je imati kontakt s vanjskim svijetom, a i trebao joj je novac budući da im je Hefner davao samo za odjeću i kozmetiku. Zbog posla u restoranu, ostale djevojke, pa čak i Hefner, su je kritizirali. Također, kritizirali su njezinu kratku frizuru i nije smjela nositi crveni ruž.

Nailazile su joj najgore misli, a Hefner joj nije dao da posjeti psihijatra pa je Madison počela piti antidepresive. Odustala je od posla u restoranu, ali joj je reality show 'The Girls Next Door' pomogao da prestane biti depresivna. Puno je putovala te je zarađivala od showa. Ubrzo je počela stažirati u Playboyu, a kasnije je postala i urednica fotografije.

Nakon što je započela vezu s Hefnerom, shvatila je da to nije za nju.

- Na kraju sam definitivno prepoznala da me verbalno zlostavljao i zbog toga sam pukla. U vezi je bilo toliko stvari u kojima mi nije bilo potpuno ugodno, ali sve sam to uspjela opravdati u svojim mislima jer je takav život imao i neke prednosti. I kad su se Bridget i Kendra pripremale za odlazak, činilo se kao da sam napokon bila jedina. No Hefner me napao čak tri puta u jednom vikendu. Pomislila sam da ne mogu ostati ovdje ako će se ovaj tip ponašati kao kreten - ispričala je.

Njezina knjiga objavljena je 2015. godine, dok je Hugh još uvijek bio živ te je putem glasnogovornika poručio:

- Tijekom svog života imao sam mnogo romantičnih veza s divnim ženama. Mnoge od njih danas imaju sretan, zdrav i produktivan život i drago mi je reći da smo i danas ostali dragi prijatelji. Nažalost, postoji nekoliko onih koje su odlučile iznova pisati prošlost kako bi ostale u središtu pozornosti. Pretpostavljam da ih ne možete, kako stara poslovica kaže, baš sve osvojiti.