Srpski reality show Zadruga 4 bliži se kraju, a samo je manje od osam sati do proglašenja pobjednika.

POGLEDAJTE VIDEO:

U finalu ovog kontroverznog srpskog reality showa pronašla su se i dva Hrvata i Hrvatica. Naime, riječ je o Filipu Caru, Franu Pujasu i Pauli Hublin.

Svi bivši 'Zadrugari' ove večeri došli su podržati finaliste, a finalna večer otvorena je glamuroznim vatrometom.

Prva gošća koja se pojavila u studiju bila je pobjednica Zadruge 3, Iva Grgurić iz Osijeka. Ona je tako priznala da joj je zadruga promijenila život.

Iva je na ulasku u show bila potpuno anonimna djevojka koja se našla u društvu već 'starih reality igrača'. No, ubrzo se sve promijenilo. Skupila je vojsku fanova koji su joj neprestano pružali podršku, a to su i potvrdili glasanjem za nju.

Iva je rekla kako nema favorita ove godine te da postoji neizvjesnost kada je riječ o finalistima i pobjedniku koji bi mogao osvojiti veliku novčanu nagradu.

- Nikada nije bilo neizvjesnije, nemam favorita. Htjela bih, naravno, da to bude netko iz Hrvatske. Cijenim iskrenost, a Fran je bio iskren, vjerujem da će ga to dovesti do pobjede - rekla je prošlogodišnja pobjednica.

Kako bi podržala svoje bivše Zadrugare, u Beograd je stigla i Hana Rodić, a tu vijest podijelila je na svom Instagram profilu.

Hana se za vrijeme sudjelovanja u showu svađala s Riječankom Monikom Horvat zbog 100 eura koje joj je Monika trebala dati. Hana je prije showa potrošila dosta novca, a kako njen tadašnji dečko Goran nije mogao donijeti kartice, zamolila je Moniku za novac.

Hana bi joj dala šminku u tom iznosu, ali nakon što je Riječanka vidjela o kakvoj je šminki riječ, poludjela je na Hanu te ju tračala s ostalim sustanarima.