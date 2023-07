Bivša supruga Borisa Beckera: 'On je narcisoidni egoist, želi me uništiti, ali ne dam mu...'

Foto: Harald Tittel/DPA/Profimedia

Ostavila sam ga 2018. i on mi to nikad neće oprostiti. Ne ostavljaš Borisa Beckera. Od tada me želi uništiti, rekla je Lilly

Umirovljeni tenisač Boris Becker (55) bio je u braku s bivšom nizozemskom manekenkom Lilly Becker (47) gotovo deset godina. Rastali su se 2018., a ona je sada progovorila o njihovom burnom braku te je tvrdila da ju Becker pokušava uništiti. POGLEDAJTE VIDEO: Lilly je šesterostrukog pobjednika Grand Slama nazvala 'narcisoidnim egoistom' u intervjuu s njemačkim Bildom. Također je tvrdila da je u njihovom devetogodišnjem braku bio nevjeran. Foto: Uli Deck/DPA/PIXSELL - Ostavila sam ga 2018. i on mi to nikad neće oprostiti. Ne ostavljaš Borisa Beckera. Od tada me želi uništiti - rekla je Lilly te dodala da nakon toga nije imala ni centa i nije znala što da učini. Otkrila je da su ona i zajednički sin Amadeusa (13) prvu noć proveli na klupici. Inače, tenisač je osim po sportskim uspjesima poznat po burnom i skandaloznom životu. Prošle je godine završio u zatvoru zbog zbog skrivanja imovine vrijedne 2.5 milijuna funti i proglašenja bankrota. Nakon što je prijevremeno pušten iz zatvora, vratio se u Njemačku i tvrdio da se 'promijenio i popravio'. Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS O Beckeru se snimao dokumentarac čija je premijera najavljena za 13. srpnja. U dokumentarcu je progovorila i Lilly, koja je otkrila dramatične detalje iz njegove prošlosti. Također je rekla da zna da se Becker boji toga što će se o njemu reći u dokumentarcu. - Navikao je da može upravljati i manipulirati drugima. Ali neću mu dopustiti da mi stavi brnjicu, čak i ako opet krene na mene sa svojim odvjetnicima. Ostavila sam ga jer više nisam mogla podnijeti njegove laži i loš karakter. Nisam dobila odgovore na svoja pitanja. Jednostavno se više nije dobro ponašao prema meni - objasnila je.