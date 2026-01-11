Obavijesti

GOLICA MAŠTU

Bivša Viktorijina anđelica pozira u minijaturnom bikiniju na ledu i snijegu: Sve se topi pored tebe

Iako je pozirala samo u kupaćem, stavila je šubaru na glavu jer, zna da kapa glavu čuva. Mnogi su joj pisali i kako je njen dečko Jason Statham pravi sretnik

Bivša Viktorijina anđelica otputovala je na skijanje, no snijeg je nije omeo u tome da nabaci bikini i odradi fotografiranje na minusu. Radna je to etika utkana u krv Rosie Huntington-Whiteley (38), koja je navikla na razne uvjete dok je odrađivala manekenske poslove.

Ipak, stavila je šubaru na glavu, zna da kapa glavu čuva.

- Snijeg se topi pokraj tebe... Jason je pravi sretnik - ohrabrili su je brojni pratitelji. S glumcem Jasonom Stathamom u vezi je od 2009., imaju dvoje djece, a zaručeni su već deset godina.

FOTO Sportašice kao Viktorijine anđelice. Skinule se za povijest

Ove fotografije nastale su kao dio kampanje za popularnu marku Alo. Osim toga, dan ranije pozirala je u njihovu sportskom grudnjaku na trokutiće i donjem dijelu trenirke.

No posljednje fotke otkrivaju kako se manekenka ipak odjenula za 'debeli minus'.

