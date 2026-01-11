Bivša Viktorijina anđelica pozira u minijaturnom bikiniju na ledu i snijegu: Sve se topi pored tebe

Bivša Viktorijina anđelica otputovala je na skijanje, no snijeg je nije omeo u tome da nabaci bikini i odradi fotografiranje na minusu. Radna je to etika utkana u krv Rosie Huntington-Whiteley (38), koja je navikla na razne uvjete dok je odrađivala manekenske poslove.

Ipak, stavila je šubaru na glavu, zna da kapa glavu čuva.

- Snijeg se topi pokraj tebe... Jason je pravi sretnik - ohrabrili su je brojni pratitelji. S glumcem Jasonom Stathamom u vezi je od 2009., imaju dvoje djece, a zaručeni su već deset godina.

Ove fotografije nastale su kao dio kampanje za popularnu marku Alo. Osim toga, dan ranije pozirala je u njihovu sportskom grudnjaku na trokutiće i donjem dijelu trenirke.

No posljednje fotke otkrivaju kako se manekenka ipak odjenula za 'debeli minus'.