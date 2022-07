Bivša zaručnica Klička otvoreno o ovisnosti: 'Upropastilo me, a kćer sam morala poslati tati'

Glumica Hayden Panettiere (32), bivša zaručnica boksača Vladimira Klička (46), prvi put je progovorila o svojoj ovisnosti. Godinama se borila s time i postporođajnom depresijom, a otkrila je kako je izgledao njezin put do oporavka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ispričala je da je imala samo 15 godina kad joj je netko iz tima počeo nuditi, kako ih je nazvala, 'tablete za sreću'.

- Trebale su me činiti živahnom tijekom intervjua i izlazaka na crveni tepih. Nisam imala pojma da je to stvar koja će otvoriti vrata moje propasti. Uvijek kad sam mislila da sam dotaknula dno, otvarala su se vrata novih zamki - rekla je za magazin People.

Kada joj je karijera bila u usponu, Hayden je počela sve više konzumirati alkohol i opijate. Kada bi se ujutro probudila, mogla je normalno funkcionirati samo uz alkohol te su joj 'droga i alkohol postali nešto bez čega nije mogla živjeti'.

To je bio i razlog kraha njene ljubavi s Vladimirom Kličkom.

- Nije želio biti u mojoj blizini. Nisam ni ja željela biti u svojoj blizini. Bila sam u ciklusu

samouništenja - rekla je.

Prije četiri godine donijela je odluku da njezina kći ode živjeti s ocem.

- Bile su to zaista teške godine. Postojala je samo siva boja u mom životu. Bila je to najteža stvar koju sam ikad morala učiniti, ali htjela sam joj biti dobra mama, a to ponekad znači pustiti - objasnila je.,

Nakon što je oboljela od žutice i prijetilo joj je otkazivanje jetre, Hayden je otišla na osmomjesečnu rehabilitaciju. Lani je bila i na traumatskoj terapiji i bolničkom liječenju. Izjavila je da je napokon pronašla mir za kojim je dugo čeznula.

- Uložila sam puno truda u sebe i morala sam biti brutalno iskrena. Uopće nije bilo lako. Ali ne žalim ni zbog onih najružnijih stvari. Sada se osjećam nevjerojatno. Kao da imam drugu priliku - rekla je glumica.

- Jako sam zahvalna što sam ponovo dio ovog svijeta i više to nikada neću uzimati zdravo za gotovo - dodala je.

Najčitaniji članci