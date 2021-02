Bivša supruga Marilyna Mansona (52), manekenka Dita Von Teese (48) progovorila je o navodima da je glazbenik zlostavljao bivše partnerice. Par je bio u vezi nekoliko godina, od čega su godinu dana proveli u braku.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumice i zlostavljanja

- Za sve koji su zabrinuti za mene, cijelim vašu ljubaznost. Morate znati da detalji koji su izašli u javnost ne poklapaju se s mojim osobnim iskustvom tijekom sedmogodišnje veze s Mansonom. Da je tako, ne bih se udala za njega u prosincu 2005. godine. Prekinuli smo godinu dana zbog nevjere i zloupotrebe droge - napisala je Dita Von Teese.

Tvrdi kako bilo kakve vrste zlostavljanja nije bilo u njihovoj vezi.

- Pozivam sve koji su pretrpjeli zlostavljanje da poduzmu korake kako bi ozdravili i da imaju snage ostvariti se u potpunosti. Ovo je moja jedina izjava po ovom pitanju - kaže Dita.

Podsjetimo, bivša zaručnica te glumica Evan Rachel Wood (33) optužila je Mansona za zlostavljanje.

- Pripremao me da mu budem žrtva dok sam još bila tinejdžerica, a zlostavljao me godinama - napisala je Wood na društvenim mrežama. Ranije je govorila o zlostavljanju, a tek sada je imenovala čovjeka koji joj je to radio. Prije dvije godine glumica je izjavila kako je bila u traumatičnoj vezi koja joj je uzrokovala PTSP te je spominjala kako joj je taj muškarac zabranio mobitel, izgladnjivao je i mučio. Nakon nje, progovorile su još četiri žene.