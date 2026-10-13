Bivše kandidatkinje 'Elite' oplele po Lauri: 'Laka je žena'

U novom izdanju emisije 'Pitao BiH za druga', voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili subivše kandidatkinje 'Elite 10' Lejdi Di i Slađu Bosković. U razgovoru su se dotaknuli aktualnog ljubavnog trokuta u 'Eliti' između Laure Prgomet, Filipa Đukića i Biljane Čavlin, a njihova mišljenja o odnosima među sudionicima nisu se u svemu poklopila.

Slađa smatra kako je Filip najzanimljiviji kada je svoj, pun energije i željan zabave.

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- Ovo je pravi Filip Đukić i takav je ljudima najzanimljiviji. Pun je energije. On nije tip koji će se smiriti. Nekako mi to ne ide uz njega. Brzo se zasiti. Laura je prelijepa djevojka - rekla je Slađa.

Lejdi Di smatra kako Filip u Lauri prepoznaje osobu sličnu sebi, no sumnja da je vidi kao partnericu za ozbiljnu vezu.

- Mislim da je Filip svjestan da je Laura poput njega. Ne smatra je djevojkom za ozbiljnu vezu. Mislim da bi u ovom trenutku izabrao Lauru - rekla je Lejdi Di.

Slađa, s druge strane, smatra kako bi se Filip bolje slagao s Biljanom.

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- Meni više Bilja odgovara uz njega. Isti su - poručila je.

Lejdi Di pritom nije štedjela riječi kada je komentirala Lauru i njezin odnos s Filipom.

- Laura je laka žena. Mislim da je odlična za druženje. Ali mislim da je zahtjevna i da ne bira - rekla je Lejdi Di.

Slađa je uvjerena kako od ljubavnog trokuta neće biti ozbiljne veze.

- Veza neće biti službeno potvrđena ni s jednom ni s drugom - zaključila je.