Lejdi Di i Slađa Bosković govorile su u ljubavnom trokutu u Eliti. Slađa smatra kako je Filip najzanimljiviji kada je svoj, pun energije i željan zabave
Bivše kandidatkinje 'Elite' oplele po Lauri: 'Laka je žena'
U novom izdanju emisije 'Pitao BiH za druga', voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili subivše kandidatkinje 'Elite 10' Lejdi Di i Slađu Bosković. U razgovoru su se dotaknuli aktualnog ljubavnog trokuta u 'Eliti' između Laure Prgomet, Filipa Đukića i Biljane Čavlin, a njihova mišljenja o odnosima među sudionicima nisu se u svemu poklopila.
Slađa smatra kako je Filip najzanimljiviji kada je svoj, pun energije i željan zabave.
- Ovo je pravi Filip Đukić i takav je ljudima najzanimljiviji. Pun je energije. On nije tip koji će se smiriti. Nekako mi to ne ide uz njega. Brzo se zasiti. Laura je prelijepa djevojka - rekla je Slađa.
Lejdi Di smatra kako Filip u Lauri prepoznaje osobu sličnu sebi, no sumnja da je vidi kao partnericu za ozbiljnu vezu.
- Mislim da je Filip svjestan da je Laura poput njega. Ne smatra je djevojkom za ozbiljnu vezu. Mislim da bi u ovom trenutku izabrao Lauru - rekla je Lejdi Di.
Slađa, s druge strane, smatra kako bi se Filip bolje slagao s Biljanom.
- Meni više Bilja odgovara uz njega. Isti su - poručila je.
Lejdi Di pritom nije štedjela riječi kada je komentirala Lauru i njezin odnos s Filipom.
- Laura je laka žena. Mislim da je odlična za druženje. Ali mislim da je zahtjevna i da ne bira - rekla je Lejdi Di.
Slađa je uvjerena kako od ljubavnog trokuta neće biti ozbiljne veze.
- Veza neće biti službeno potvrđena ni s jednom ni s drugom - zaključila je.
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