Bivše Playboyeve zečice otkrile su sve o seksu s Hughom Hefnerom: 'Bilo je kao u paklu'

Bivša Playboyeva zečica Holly Madison (42) i njezina bivša kolegica Heather McDonald (52), ispričale su sve o svom životu u Playboyevoj vili, kao i seksu s preminulim osnivačem Playboya Hughom Hefnerom.

- Nije se htio ni pomaknuti. Ležao je tamo k‘o neka klada nasred kreveta - rekla je Madison u prvoj epizodi njihova podcasta 'Girls Next Level'. Dodala je da su žene u vili 'željele završiti seks s njim što je prije moguće' jer im 'uopće nije bilo do toga'.

- Gledale smo na to kao na posao koji moramo obaviti ili će nas u protivnom izbaciti iz kuće. Sve smo samo željele da to prođe što je prije moguće - ispričala je Holly te otkrila da ni grupni seks nije prošao ništa bolje. McDonald i Madison složile su se da je to bilo ‘sramotno‘ iskustvo te su primijetile da je vladala napetost među ženama.

- Ne mogu vam niti objasniti koliko je ta cijela rutina bila neugodna, pogotovo kad smo kasnije krenuli s grupnim seksom i tada je bilo puno sukoba s drugim djevojkama - rekla je Madison pa dodala da je bilo kao u paklu:

- Doslovno sjedite tamo goli i seksate se pred grupom žena koje vas mrze i pričaju svašta o vama dok se seksate, i to možete čuti.

Prisjetila se i svoje prve noći s Hefnerom te priznala da se osjećala grozno.

- Dok se kupao s drugim djevojkama, do njega je došla jedna od djevojaka i pitala ga: 'Tatice... Želiš li dobiti novu curu?'. Sljedeće što znam, bio je na meni. Samo se sjećam da sam se osjećala tako odvratno i tako iskorišteno - ispričala je pa dodala da se osjećala kao da nema druge opcije, nego da se preseli u vilu i bude mu djevojka.

- Mislim da mi je cijelo to iskustvo života u vili bilo traumatično - zaključila je za kraj.

