FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas

Domaća glumica Dubravka Ostojić uspjela je sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Publika ju pamti po ulozi u seriji 'Naša mala klinika', no posljednjih godina rijetko se pojavljuje na događanjima. Danas slavi 65. rođendan, a pogledajte u galeriji kako se mijenjala.
Na hrvatskoj glumačkoj sceni malo je umjetnica koje su tijekom desetljeća uspjele ostati prepoznatljive publici, a pritom gotovo u potpunosti sačuvati svoju privatnost. Upravo je takav put obilježila hrvatska glumica Dubravka Ostojić, koju gledatelji i danas najčešće pamte po ulozi Sanje Grospić u humorističnoj seriji "Naša mala klinika", ali čiji je glumački opus daleko bogatiji i raznovrsniji.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na hrvatskoj glumačkoj sceni malo je umjetnica koje su tijekom desetljeća uspjele ostati prepoznatljive publici, a pritom gotovo u potpunosti sačuvati svoju privatnost. Upravo je takav put obilježila hrvatska glumica Dubravka Ostojić, koju gledatelji i danas najčešće pamte po ulozi Sanje Grospić u humorističnoj seriji "Naša mala klinika", ali čiji je glumački opus daleko bogatiji i raznovrsniji. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na hrvatskoj glumačkoj sceni malo je umjetnica koje su tijekom desetljeća uspjele ostati prepoznatljive publici, a pritom gotovo u potpunosti sačuvati svoju privatnost. Upravo je takav put obilježila hrvatska glumica Dubravka Ostojić, koju gledatelji i danas najčešće pamte po ulozi Sanje Grospić u humorističnoj seriji "Naša mala klinika", ali čiji je glumački opus daleko bogatiji i raznovrsniji.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Rođena u Zagrebu 19. lipnja 1961. godine, Dubravka Ostojić već desetljećima gradi karijeru na kazališnim daskama, televiziji i filmu. Diplomirala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti te tijekom godina ostvarila niz zapaženih uloga koje su je svrstale među prepoznatljiva lica domaće umjetničke scene.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iako je mlađe generacije ponajviše povezuju s likom simpatične i osebujne Sanje Grospić iz "Naše male klinike", stariji gledatelji dobro se sjećaju njezinih nastupa u kultnim "Smogovcima", seriji koja je obilježila odrastanje brojnih generacija i ostala jedan od najuspješnijih projekata hrvatske televizijske produkcije.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Osim toga, tijekom karijere pojavila se u brojnim televizijskim serijama, filmovima i kazališnim predstavama, potvrđujući kako se jednako dobro snalazi u komičnim i dramskim ulogama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Posljednjih godina glumicu rijetko viđamo u javnosti, no to nije posljedica povlačenja iz umjetničkog života, već prije svega njezine dugogodišnje odluke da privatnost drži podalje od reflektora.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Za razliku od brojnih javnih osoba koje svakodnevno komuniciraju s publikom putem društvenih mreža, Dubravka Ostojić ostala je vjerna starijem načinu života i nikada nije otvorila profile na Facebooku ili Instagramu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U jednom od rijetkih intervjua iskreno je progovorila o svom odnosu prema medijima i modernoj tehnologiji. Priznala je kako nikada nije smatrala da bi njezin privatni život mogao biti zanimljiv javnosti te da je često odbijala razgovarati o osobnim temama, čak i kada je davala intervjue povodom predstava ili filmskih projekata.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Istaknula je i kako smatra da je današnji svijet društvenih mreža donio nove oblike pritiska, dodajući da ne zna kako bi se kao dijete nosila sa stresovima koje takva komunikacija sa sobom nosi.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Veliku pozornost javnosti godinama je privlačio i njezin privatni život. Bila je u braku s jednim od najpoznatijih hrvatskih glumaca, Ivom Gregurevićem, koji je preminuo 2019. godine i ostavio neizbrisiv trag u domaćoj filmskoj i kazališnoj umjetnosti.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Nakon završetka tog životnog poglavlja svoju je sreću pronašla uz Ivana Vidića, cijenjenog hrvatskog književnika, dramatičara i scenarista, autora brojnih kazališnih komada, filmskih scenarija i proznih djela
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL