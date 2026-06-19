FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas

U jednom od rijetkih intervjua iskreno je progovorila o svom odnosu prema medijima i modernoj tehnologiji. Priznala je kako nikada nije smatrala da bi njezin privatni život mogao biti zanimljiv javnosti te da je često odbijala razgovarati o osobnim temama, čak i kada je davala intervjue povodom predstava ili filmskih projekata. | Foto: Robert Anic/PIXSELL