Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLAVI 65. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas

Domaća glumica Dubravka Ostojić uspjela je sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Publika ju pamti po ulozi u seriji 'Naša mala klinika', no posljednjih godina rijetko se pojavljuje na događanjima. Danas slavi 65. rođendan, a pogledajte u galeriji kako se mijenjala.
ARHIVA - Ljubljana: Snimanje humoristične serije 'Naša mala klinika'
Na hrvatskoj glumačkoj sceni malo je umjetnica koje su tijekom desetljeća uspjele ostati prepoznatljive publici, a pritom gotovo u potpunosti sačuvati svoju privatnost. Upravo je takav put obilježila hrvatska glumica Dubravka Ostojić, koju gledatelji i danas najčešće pamte po ulozi Sanje Grospić u humorističnoj seriji "Naša mala klinika", ali čiji je glumački opus daleko bogatiji i raznovrsniji. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/23
Na hrvatskoj glumačkoj sceni malo je umjetnica koje su tijekom desetljeća uspjele ostati prepoznatljive publici, a pritom gotovo u potpunosti sačuvati svoju privatnost. Upravo je takav put obilježila hrvatska glumica Dubravka Ostojić, koju gledatelji i danas najčešće pamte po ulozi Sanje Grospić u humorističnoj seriji "Naša mala klinika", ali čiji je glumački opus daleko bogatiji i raznovrsniji. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026