Bivši zaručnik Jennifer Lopez (45), Alex Rodriguez (51) stigao je helikopterom na proslavu američkog Dana nezavisnosti u Hamptonsima na kojoj su prisustvovale brojne zvijezde iz svijeta hip-hopa: Beyonce (39), Jay-Z (51), Megan Thee Stallion (26)...

- A-Rod je došao na zabavu sa svojim nećakom Nickom. Sjeo je s Jay-Z-jem, Robertom Kraftom i Rubinom. Alex i Jay se nisu vidjeli od početka pandemije. Tada su sve te djevojke okružile njegov stol. Bila je to doslovno gomila ljepotica koje su pokušavale doći do Alexa - rekao je izvor za Page Six.

Iako je bio okružen s prelijepim mladim ženama, bivši igrač bio je samo zainteresiran za druženje s Jay-Z-jem.

Izvor blizak Alexu je potvrdio kako bivši sportaš trenutno ne traži novu ljubav, već je fokusiran na posao i obitelj.