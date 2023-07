Bivši bubnjar Bijelog dugmeta završio u bolnici: 'Dobro je, ali aneurizma je tempirana bomba'

Bivši bubnjar Bijelog dugmeta, Milić Vukašinović (73), je hitno primljen u bolnicu, prenosi Blic. Bubnjar se trenutačno nalazi u bolnici u Beogradu, a s njim je njegova supruga Suzana, koja se oglasila za Blic.

- Trenutno smo u Urgentnom centru, čekamo skener. Noga ga je boljela, u pitanju je aneurizma na bedru. Slijedi operacija. Milić je dobro, ali je aneurizma tempirana bomba i s njom se nikada ne zna. Zbog toga smo i prekinuli odmor. Nema panike, bit će sve u redu - rekla je. Milić se također oglasio za portal Republika.

- Imam problema s venama na nogama. Jedna vena mi se proširila i pritisnula živce i zato moram na operaciju. Ja sam mislio da je tvrdo tkivo, ali to je aneurizma. Rečeno mi je da hitno moram na operaciju. Ako pukne ta aneurizma, umire se za dvije minute - rekao im je bubnjar.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prošle je godine Milić progovorio o svom privatnom životu. Njegova kći Maja Avdibegović preminula je 2018. godine, a ostavila je svom ocu dugove nakon smrti. Zbog dugova je morao prodati njen stan u Sarajevu, a novaca nije imao za kupnju kuće pa je živio kao podstanar, pišu srpski mediji. Njen stan bio je pod hipotekom, a iako joj je Milić slao novce za njega, zbog ovisnosti o drogi nije plaćala hipoteku. Upravo zato su ostali dugovi za režije i kredit.

Foto: milan maricic

- Točno je sve, nažalost. To je bio divan veliki stan, na odličnoj lokaciji. Stan sam prodao, ali sam sav novac morao dati kako bih isplatio tu hipoteku, koja je bila ogromna, i režije, koje Maja nije plaćala godinama. Zašto nije plaćala? Zbog droge. Heroin je pojeo taj stan. Ne znam ni sam koliko sam joj novca slao za taj stan, a ona je sve to trošila na drogu. To sam tek kasnije saznao. Zbog toga nismo mogli kupiti stan u Beogradu - rekao je tada Vukašinović.