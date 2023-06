Bivši bubnjar je osnovao svoju Crvenu jabuku: 'Žera mi duguje za više od 50 koncerata...'

Bit će to moja, naša, bolja Crvena Jabuka, rekao je za Jutarnji bubnjar legendarnog benda Darko Jelčić Cunja, koji je 2017. godine napustio grupu zbog financijski razloga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Cunja je bio suosnivač Crvene jabuke, a sad je osnovao novi bend "Cunja i Crvena Jabuka", i to u kanadskom Torontu.

- Nismo dobivali honorare, a Žera se okrenuo nekom gotovo narodnjačkom zvuku, recimo pjesma 'Jazz ba', koje nisu nimalo u duhu benda kojeg su ljudi godinama voljeli - rekao je.

Foto: MARINA

- Došli smo do brojke od više od 50 neplaćenih gaža. Žera bi naplatio koncerte, ali ja kune nisam vidio. Nekad bi nam naknada bila 500, 700, 1000 eura... On je to smanjio, a ni to nije plaćao - dodaje.

Novi bend već ima ugovorene brojne koncerte. Početkom rujna, u subotu 6., ugovoren je nastup u Rock Pileu u Missisauggi, predgrađu Toronta. Kaže kako nitko od osnivača benda zapravo nije vlasnik autorskog prava na ime sastava osnovanog 1985.

Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Ističe da je u nekom trenutku kad je bio menadžer benda pokušao stvari staviti "pod kontrolu".

- Tad je Žera odlučio da će marketinška agencija njegove supruge preuzeti poslovanje, s čime su se drugi članovi banda u dobroj vjeri složili, kaže. No, kako piše Jutarnji, to je rezultiralo s nekoliko sudskih tužbi.

Njegova Crvena jabuka imat će prijeratni ritam.

- Drago nam je što ćemo imati pjevača koji ne mrmlja, nego pjeva - kaže Cunja.

Kontaktirali smo menadžera originalne Crvene jabuke. Kažu nam da se ne žele baviti s takvim pričama.