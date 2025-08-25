Andy Summers i Stewart Copeland tuže bivšeg frontmana benda The Police za milijune funti izgubljenih tantijema. Nisu dobili zasluge za autorstvo nad pjesmama od kojih Sting navodno zarađuje milijune
Bivši članovi benda The Police tuže Stinga za milijune! 'Ovo se dugo sprema, nema im druge'
Bivši članovi benda The Police tuže frontmena Stinga za milijune funti izgubljenih tantijema. Pjevaču su gitarist grupe Andy Summers i bubnjar Stewart Copeland uručili sudski nalog. Tužba za odštetu dolazi nakon mnogo godina gorkih pravnih sporova.
- Ovo se sprema već neko vrijeme. Odvjetnici su više puta pokušavali postići izvansudsku nagodbu, ali im nije uspjelo - izvor je rekao za The Sun.
- Andy i Stewart odlučili su da nema druge alternative osim suda. Kažu da im se duguju milijuni izgubljenih tantijema - nastavlja izvor.
Visoki sud u Londonu navodi pravni slučaj pod 'opće komercijalne ugovore i aranžmane'. Sting je tuženik pod svojim pravim imenom, Gordon Matthew Sumner, dok je i njegova tvrtka Magnetic Publishing Limited navedena kao tuženik.
Vjeruje se da zvijezda zarađuje 550.000 funti godišnje od tantijema samo od velikog hita 'Every Breath You Take', pete najprodavanije pjesme 80-ih. Međutim, članovi benda Summers i Copeland nisu dobili zasluge za autorstvo pjesama na singlu.
New wave bend The Police osnovan je u Londonu 1977. godine i došli do slave svojim drugim albumom Reggatta De Blanc, prvim od četiri albuma koji su dosegli vrh ljestvica. Osvojili su pet singlova broj jedan u Velikoj Britaniji i postigli prvo mjesto u SAD-u s pjesmom 'Every Breath You Take'. Njihova posljednja turneja završila je 1984. godine.
Copeland je osnovao bend 1977. godine, pridruživši se Stingu kada je vidio njegovu karizmu s jazz fusion bendom 'Last Exit'. Zatim su se obratili rock gitaristu Summersu. Odmah se shvatilo da postoji trostrana borba za moć. Sting je ranije rekao: 'Nismo išli zajedno u školu niti odrasli u istom susjedstvu. Nikada nismo bili ekipa.'
- Strastveno nam je stalo do glazbe i svi smo jaki karakteri, nitko se ne bi dao gurati. Svađali smo se oko svega - rekao je Sting.
