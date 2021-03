Matija Jakšeković (38) je u emisiji 'In Magazin' progovorio je o liječenju karcinoma testisa, koji mu je dijagnosticiran prošle jeseni.

- Sve sam više sjedio jer sam prestao raditi, okrenuo sam se pisanju, dosta sam sjedio pred kompom. Počela se učestalo događati nelagoda, nešto nedefinirano zbog čega čovjek ne bi otišao doktoru, nego bi to stalno zanemarivalo. Otišao sam doktoru urologu, isti dan dijagnosticirali su mi tumor na testisu - prisjetio se Jakšeković.

Prvi put je o svojoj bolesti progovorio u prosincu, kad je iza njega već bila operacija i tri ciklusa kemoterapije.

- Prvi simptom bio je osjećaj težine, koji je bio neodređen. Kako obično početkom godine radim nekakav svoj redoviti osnovni zdravstveni pregled, vjerojatno bih svojoj liječnici to prijavio. No kako je izbila pandemija, ja sam sve odgodio za neka bolja vremena jer sam smatrao da je sigurnije sada ne odlaziti u bolnicu na pretrage bilo koje vrste, no to se pokazalo kao greška- kaže Jakšeković i dodaje:

- S obzirom na to da su problemi koje sam osjećao postajali sve češći, a na kraju sam osjetio da mi je desni testis povećan, odlučio sam sredinom rujna otići na pregled i odmah mi je dijagnosticiran tumor. Kasnije se pokazalo da je već došao do drugog stadija i javile su se lokalno ograničene metastaze na limfnim čvorovima, zbog kojih sam sada na liječenju - kaže Jakšeković, koji je tjedan dana nakon što je dobio dijagnozu, operiran.

Danas je, kako je rekao, liječenje iza njega, ali ostaje promatranje i drugačiji način života.

- Okrećem se prema njemu, nisam još tamo gdje bi trebao biti, ali idem prema tome. Uz kemoterapije je teško voditi brigu o tome što jedeš, rekao je glumac kojeg publika pamti i po ulozi u 'Bibinom svijetu' - objašnjava Jakšeković.

- Od srednje škole imam bradu i bilo mi je teško kad je ona nestala. Nisam sam sebe prepoznao, jedva sam čekao da počne ponovno rasti, priznao je glumac kojem je karcinom otkriven ipak u ranijoj fazi pa su prognoze za izlječenje su vrlo optimistične. Baš zato poziva sve muškarce da odu na pregled jer im to može spasiti život. - sa sjetom se prisjeća.

- Ja imam tu mušku bolest, a dosta je poznato da mi muškarci i ne obavljamo baš previše preglede. Ne mogu se pohvaliti, moj posjet urologu, kad sam imao tumor, bio je i prvi posjet, s obzirom na to da imam 38 godina. Rak testisa najviše napada muškarce u 20-im i 30-im godinama. Zato je na nama da budemo odgovorni - završio je Jakšeković.