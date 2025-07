Bivši 'Gospodin Savršeni' Mijo Matić postao je otac: Supruga Ariana rodila je sinčića Lea

Mijo Matić, javnosti poznat kao 'Gospodin Savršeni' iz druge sezone popularnog RTL-ovog showa, i njegova supruga, flautistica Ariana Piknjač Matić, postali su roditelji, prenosi Story. Njihov sin Leo rođen je 2. srpnja u 23:09, s težinom od 4170 grama i duljinom od 53 centimetra.

Mijo je podijelio svoje emocije i iskustvo iz rađaonice.

- Tek su mi u 14h dali da uđem u rađaonu jer nije bilo slobodnih boksova, a u bolnici sam od 11h do sad bez prestanka bio uz Ari i prolazio trudove. Prerezao sam pupčanu vrpcu - otkrio je uzbuđeni tata.

Već početkom godine par je javnosti otkrio da očekuju dijete. Mijo je tada za RTL iskreno govorio o pripremama za očinstvo i odnosu s Arianom.

- Podsvjesno sam se oduvijek pripremao za ovaj trenutak, jer sam znao da muškarac mora biti spreman – žena to osjeti. Osjeti ljubav i sigurnost iz koje se rađa želja za zajedničkim djetetom. Tako je bilo i kod nas. Ari je htjela da sve bude spontano, bez planiranja. Iako je imala dogovorene turneje i sigurne prihode, nije dopustila da to određuje naše vrijeme. Iznenadila me – još jednom – i ja sam taj izazov prihvatio objeručke - rekao je tada.

Govorio je i o tome kako je Ariana podnosila trudnoću.

- Prvo tromjesečje je prošlo uglavnom u redu, ali često je bila umorna i mučila ju je jutarnja mučnina. Prije trudnoće znala je ostajati budna do kasno, ali sada već oko 21-22 sata zaspi, što meni, iskreno, baš odgovara. Zna spavati i po 12 sati u komadu! Apetit joj je porastao, pa često priprema ukusna jela. Hormoni rade svoje – sve joj raste, a odjeća joj postaje premala - ispričao je Mijo.

Par se vjenčao u rujnu prošle godine na intimnoj ceremoniji za najbliže članove obitelji i prijatelje.