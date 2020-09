Bivši 'ljudski Ken' objavio fotku bez filtera: 'Što je s liječnicima koji te i dalje pristaju operirati?'

Brazilac na račun svojeg izgleda dobiva sve više kritika. Njegovi pratitelji pišu mu kako je pretjerao s operacijama i kako je vrijeme da stane. Zabrinuti su za njegovo zdravlje

<p>Brazilac <strong>Rodrigo Alves </strong>(37) nakon brojnih plastičnih operacija u potpunosti je promijenio život. Ostvario mu se san i postao je žena, a promijenio je i ime u <strong>Jessica</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljudski ken napravio mačkaste oči</strong></p><p>Pratitelje je nedavno zabrinuo zavojem na bradi, no nije otkrio je li bio na još jednoj operaciji. Prethodno je najavio kako bi trebao barem još dvije do tri kako bi bio u potpunosti zadovoljan. No, mnoge njegov izgled sve više brine.</p><p>Objavio je fotografiju koju nije provukao kroz filtere, a mnogi su ga molili neka prestane s operacijama. Najviše su se osvrnuli na nos koji izgleda kao da mu propada.</p><p>- Možeš li ti uopće disati? Nadam se da će ti nos biti u redu nakon još jedne operacije. Molim te, budi oprezan. Prestani si uništavati život. Što je s tobom? Bio si predivan muškarac. Što je s tim liječnicima koji te i dalje pristaju operirati? - pisali su mu pratitelji na Instagramu.</p><p>No bilo je i onih koji su stali u Rodrigovu obranu i podržali ga. Naročito su 'spustili' one sa zlobnim komentarima. </p><p>- Prestanite s negativnim komentarima. Tko ste vi da govorite ružno o nekome tko vam ništa nije učinio? Uživajte u svojem životu i ostavite ga na miru - napisali su. </p><p>Rodrigo se na kritike ne obazire, važno mu je da on bude zadovoljan. </p><p>- Ljudi osuđuju nepoznato i ono što se ne uklapa u tradicionalne standarde koje postavlja društvo. Živim svoj najbolji život, nikome ne nanosim štetu i žao mi je ako vam smeta moja sreća i raskošan životni stil - napisao je nedavno.</p>