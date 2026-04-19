Bivši muž Jennifer Aniston i njegova supruga dobili sina

Justin Theroux i njegova supruga Nicole Brydon Bloom objavili su da su postali roditelji dječaka. Par je sretnu vijest podijelio u subotu putem Instagrama, uz crno-bijelu fotografiju na kojoj novorođenče mirno spava na očevim prsima.

„Stigao je, tako smo zaljubljeni“, napisala je Bloom u objavi, dodavši emoji golubice i poruku: „Toliko smo zaljubljeni.“ Ubrzo su uslijedile brojne čestitke, među kojima i one poznatih lica.

Theroux (54), poznat po seriji Preostali, i Bloom (32), koju publika zna iz serije Pozlaćeno doba, svoje su prvo dijete dočekali nešto više od godinu dana nakon tajnog vjenčanja. Par se, naime, vjenčao u ožujku 2025. na intimnoj ceremoniji na plaži u Tulumu, daleko od očiju javnosti.

Vijest o trudnoći prvi je put procurila u prosincu, kada je Bloom pokazala trudnički trbuh na premijeri druge sezone serije Fallout, u kojoj Theroux ima ulogu. Njihova je veza u javnosti prvi put zabilježena početkom 2023., a već godinu dana kasnije pojavile su se glasine o zarukama, nakon što se glumica pojavila s upečatljivim dijamantnim prstenom.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Unatoč sve većem interesu javnosti, par je ostao dosljedan odluci da privatni život drži podalje od medija. Sam Theroux više je puta naglasio kako mu takav pristup odgovara, ističući da su odnosi kvalitetniji kada se odvijaju izvan javnog prostora.

Prije braka s Bloom, Theroux je bio s Jennifer Aniston. Njihova je romansa započela 2011., vjenčali su se 2015., a razišli 2017. godine. Razvod su službeno objavili početkom 2018., a glumac je kasnije istaknuo kako je riječ o „najnježnijem prekidu“, bez zlovolje i sukoba.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Da su ostali u dobrim odnosima, Theroux je pokazao i godinama kasnije, kada je javno podržao Aniston nakon što se suočila s kritikama u javnosti. „I dalje mi je jako draga“, izjavio je tada, naglasivši kako se osjeća zaštitnički prema bivšoj supruzi.

Nicole Brydon Bloom, osim po glumačkoj karijeri, poznata je i kao kći novinara Davida Blooma, koji je preminuo 2003. godine tijekom izvještavanja iz Iraka. Theroux je jednom prilikom otkrio da su se upoznali na zabavi, kada ga je prijatelj potaknuo da joj priđe.

*uz korištenje AI-ja

