Prebolio Jennifer Aniston: Bivši suprug glumice viđen s novom djevojkom, prvi put od razvoda

Bivši suprug poznate glumice Jennifer Aniston (54), samozatajni glumac Justin Theroux (52) osobni život najčešće drži daleko od javnosti, no ipak nije mogao pobjeći od kamera. U utorak su ga fotografi uhvatili na večeri s mlađom glumicom Nicole Brydon Bloom (29) u restoranu 'Altro Paradiso' u New Yorku.

Nisu skrivali nježnosti, a ovo je prvi put da su uhvatili glumca na spoju, još od razvoda braka 2018. Izlazak su nakon restorana nastavili u 'Ray's Baru', kojemu je Theroux suvlasnik. Iako nisu dali službene izjave, obožavatelji nagađaju da je par u vezi već duže vremena - oboje su u veljači sudjelovali na Netflixovoj zabavi.

Bloom je glumačku karijeru započela ulogom u sitcomu 'The Michael J. Fox Show' 2013. godine, a glumila je i u seriji 'Zakon i red'.

Theroux i Aniston su u braku bili od 2015. do 2018., a on je od razvoda rijetko govorio o privatnom životu. Ostali su dobri prijatelji, a on je jednom komentirao i kako mu je zabavnije ne biti u 'javnoj vezi'.

- Shvatiš da možeš nešto napraviti i kad si izvan toga svega, znam da želim da sve moje veze postoje unutar četiri zida. Znam kako je biti u javnoj vezi i ovo je mnogo zabavnije. I ne pokušavam izbjegavati pitanja o Jennifer, razgovaram s njom, ali ne pričam o njoj - objasnio je glumac svojedobno.

Da su ostali u dobrim odnosima, svjedoče i njihova česta druženja, a prije dvije godine je komentirao njihov odnos.

- Sviđalo se to nekima ili ne, nismo imali taj dramatičan prekid i volimo jedno drugo. Iskreno kažem da cijenim naše prijateljstvo. Ne moramo biti zajedno, ali još uvijek jedno drugom donosimo radost i prijateljstvo. Također, ona me jako, jako nasmijava. Za mene bi bio gubitak da nismo u kontaktu, a nadam se i za nju - otkrio je tada.