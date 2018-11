Bivši muž pjevačice: 'Cheryl laže, nisam ju nikad prevario'

Naime, britanska pjevačica i bivša članica žirija 'X-factora' Cheryl Cole (35) u nedavnom intervjuu za britanske medije rekla je da je njezin bivši, pjevač Liam Payne (25) jedini muškarac koji ju nije varao.

Tu se Versini našao prozvan i odlučio reagirati na njezine optužbe, a pjevačicu je optužio da laže.

- Nikad nisam prevario Cheryl, to nije istina. Napravio sam sve što sam mogao za svoj brak i trudio se da uspijemo - rekao je Versini svom prijatelju, prenosi Daily Mail.

Francuski ugostitelj i američka pjevačica upoznali su se 2014., a vjenčali se samo tri mjeseca kasnije.

- Inače ne raspravljam o svom privatnom životu, ali kako bi zaustavila daljnja nagađanja želim podijeliti svoju sretnu vijest. Jean-Bernard i ja vjenčali smo se 7. srpnja. Sretni smo i uzbuđeni što možemo zajedno nastaviti s našim životima - napisala je tada uz fotografiju koju je objavila na Instagramu.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Njihov brak završio je 2015. kad je Cheryl upoznala Liama. Navodno su započeli ozbiljnu vezu još dok je bila u braku s Fernandezom koji je mjesecima odbijao potpisati papire za konačni razvod braka. Cheryl ga je nakon razvoda optužila da njihovi odnosi nisu bili dobri, a zbog njega je navodno 'drastično smršavjela i bila pod stresom'.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Nakon tri godine veze, Cheryl i bivša zvijezda boy benda 'One direction' u srpnju su odlučili prekinuti. Pjevačica je vijest podijelila na svom Twitter profilu, a navodno su se razišli u prijateljskim odnosima.

We are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.