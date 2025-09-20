Bivši novinar Nove TV otvoreno o dijagnozi: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'

Novinar i autor Edi Kiseljak (37), nekada prepoznatljivo lice Nove TV i dugogodišnji autor zabavnih formata poput Red Carpeta i IN magazina, u novom je romanu Ja sam Edi odlučio javno progovoriti o svojoj homoseksualnosti i životu s virusom HIV-a. U knjizi opisuje trenutak prije gotovo deset godina kad mu je, nakon simptoma sličnih jakoj gripi, potvrđena HIV pozitivnost — vijest koja mu je, kako kaže, iz temelja promijenila život.

Kiseljak u razgovoru za magazin Gloria otkriva da se s dijagnozom prvih mjeseci suočavao potpuno sam.

- S dijagnozom sam se suočio sam — i to je bilo najteže. Nisam je dijelio ni s kim, čuvao sam je duboko u sebi, postala je moja najveća tajna- rekao je, opisujući razdoblje ispunjeno strahom, beznadom i najcrnjim mislima.

Foto: Instagram/Screenshoot

Naglašava da je sam bolesnička realnost bila teška, ali da je još teže bilo nositi 'teret šutnje, skrivanja i neprestane bojazni od osude i odbacivanja'. Taj strah, dodaje, često je bio snažniji od svakog fizičkog simptoma i 'paralizirao me iznutra i oduzimao mi volju za životom'.

Prekretnicu u prihvaćanju i oporavku Edi pripisuje podršci najbližih, osobito suprugu Arildu Jensenu (65).

- Suprug Arild od samog je početka bio stijena i najveća potpora, pomažući mi da prođem kroz početni šok i strah - iskreno kaže Kiseljak, koji danas živi u Norveškoj, no često boravi i u Hrvatskoj, gdje sa suprugom posjeduje kuću.

Kiseljak je medijsku karijeru gradio i kroz online platforme — nakon televizijskog angažmana vodio je i portal Top Estrada. U romanu, osim o zdravstvenom iskustvu, govori i o osobnim borbama, identitetu i odnosima, dajući čitateljima intiman i iskren uvid u svoj život.

Foto: Instagram/Screenshoot

- Život se ne svodi na etikete koje nam drugi lijepe. Svatko od nas nosi snove, strahove i želju da bude voljen. Zato govorim. Zato pišem - rekao je Edi. Njegov roman Ja sam Edi dostupan je čitateljima, a autorov javni angažman očekivano će otvoriti nove javne rasprave o prihvaćanju i podršci osobama koje žive s HIV-om.