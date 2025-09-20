Obavijesti

Show

Komentari 0
JA SAM EDI

Bivši novinar Nove TV otvoreno o dijagnozi: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bivši novinar Nove TV otvoreno o dijagnozi: 'Nisam vidio izlaz, a suprug mi je najveća podrška'
3
Foto: Instagram/Screenshoot

Nekada prepoznatljivo lice Nove TV, autor Red Carpeta i IN magazina, novinar Edi Kiseljak (37) u novom je romanu 'Ja sam Edi' odlučio javno progovoriti o svojoj homoseksualnosti i životu s virusom HIV-a

Novinar i autor Edi Kiseljak (37), nekada prepoznatljivo lice Nove TV i dugogodišnji autor zabavnih formata poput Red Carpeta i IN magazina, u novom je romanu Ja sam Edi odlučio javno progovoriti o svojoj homoseksualnosti i životu s virusom HIV-a. U knjizi opisuje trenutak prije gotovo deset godina kad mu je, nakon simptoma sličnih jakoj gripi, potvrđena HIV pozitivnost — vijest koja mu je, kako kaže, iz temelja promijenila život.

Kiseljak u razgovoru za magazin Gloria otkriva da se s dijagnozom prvih mjeseci suočavao potpuno sam.

- S dijagnozom sam se suočio sam — i to je bilo najteže. Nisam je dijelio ni s kim, čuvao sam je duboko u sebi, postala je moja najveća tajna- rekao je, opisujući razdoblje ispunjeno strahom, beznadom i najcrnjim mislima.

Foto: Instagram/Screenshoot

Naglašava da je sam bolesnička realnost bila teška, ali da je još teže bilo nositi 'teret šutnje, skrivanja i neprestane bojazni od osude i odbacivanja'. Taj strah, dodaje, često je bio snažniji od svakog fizičkog simptoma i 'paralizirao me iznutra i oduzimao mi volju za životom'.

Prekretnicu u prihvaćanju i oporavku Edi pripisuje podršci najbližih, osobito suprugu Arildu Jensenu (65).

- Suprug Arild od samog je početka bio stijena i najveća potpora, pomažući mi da prođem kroz početni šok i strah - iskreno kaže Kiseljak, koji danas živi u Norveškoj, no često boravi i u Hrvatskoj, gdje sa suprugom posjeduje kuću.

Kiseljak je medijsku karijeru gradio i kroz online platforme — nakon televizijskog angažmana vodio je i portal Top Estrada. U romanu, osim o zdravstvenom iskustvu, govori i o osobnim borbama, identitetu i odnosima, dajući čitateljima intiman i iskren uvid u svoj život.

Foto: Instagram/Screenshoot

- Život se ne svodi na etikete koje nam drugi lijepe. Svatko od nas nosi snove, strahove i želju da bude voljen. Zato govorim. Zato pišem - rekao je Edi. Njegov roman Ja sam Edi dostupan je čitateljima, a autorov javni angažman očekivano će otvoriti nove javne rasprave o prihvaćanju i podršci osobama koje žive s HIV-om.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bile su san mnogih muškaraca! Evo koje su ljepotice krasile naslovnice časopisa Playboy...
IDOL LJEPOTE I SIROVE PRIVLAČNOSTI

Bile su san mnogih muškaraca! Evo koje su ljepotice krasile naslovnice časopisa Playboy...

Na čuvenoj naslovnici našle su se brojne slavne glumice, manekenke i starlete. Jedna od najpoznatijih bila je Anna Nicole Smith
VIDEO Lidija Bačić predstavila novi singl: 'Energija ove pjesme me pomela čim sam je čula...'
LILLE IMA HIT

VIDEO Lidija Bačić predstavila novi singl: 'Energija ove pjesme me pomela čim sam je čula...'

Stalno plešem uz nju i ne da mi mira - rekla je Lidija kroz smijeh o novoj pjesmi ABC
FOTO Umjetnica šetala Korzom potpuno gola i šokirala građane
PERFORMANS IZ 2017.

FOTO Umjetnica šetala Korzom potpuno gola i šokirala građane

Konceptualna umjetnica je na današnji dan 2017. u Rijeci nosila samo specijalne naočale, a na njezinom tijelu na francuskom je bila ispisana rečenica 'Ovo nije gola žena' dok su joj stražnjicu krasili binarni kodovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025