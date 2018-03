Bivši pobjednici postal su žiri, Bajamić 'pomela' konkurenciju

Novu sezonu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' zajedničkim nastupom otvorili su dosadašnji pobjednici Nives Celzijus, Damir Kedžo, Saša Lozar i Mario Petreković.

Publiku su oduševili transformirani u Coolia, Britney Spears, Eltona Johna i Tinu Turner, ali pravo iznenađenje uslijedilo je nakon njihovog sjajnog nastupa. Naime, upravo će oni ove sezone sjediti u sudačkim foteljama i odlučivati o sudbinama natjecatelja.

Kandidati su dali sve od sebe kako bi impresionirali žiri i publiku, a pobjedu je odnijela Aretha Franklin, odnosno Maja Bajamić koja je ocijenjena kao najbolja transformacija prve epizode.

Foto:

Maja je prošla zahtjevnu fizičku transformaciju, a pjesmom ''Think'' osvojila je i svoje kolege natjecatelje i žiri. Zahvaljujući Majinoj pobjedi Nova TV će 10 000 kuna donirati udruzi 'Ljubav na djelu' iz Zagreba.

- Ovo je bilo moćno – rekli su članovi žirija koje je Maja ostavila pod velikim dojmom. Saša je nakon nastupa izjavio da je čak i malo tužan, ali to samo zato jer smatra Majin nastup boljim od njegovog kad je on bio natjecatelj.

Foto:

- Budi ponosna, odlično si otpjevala Arethu, što stvarno nije jednostavno' - dodao je Lozar, a s njim si se složili i svi ostali članovi žirija. Odmah iza Maje na rang listi u prvoj epizodi našao se Damir Poljičak koji je nastupio kao Amii Stewart.

- Ovo je meni vrh - bila je prva reakcija Damira Kedže nakon njegovog nastupa.

- Meni je bilo presavršeno u svim segmentima - rekla je Nives, a i Kedžo je imao same riječi pohvale. Odličnim nastupom bio je iznenađen i Saša. Vatreni nastup Katarine Baban kao Shakire nije ostavio nikoga ravnodušnim.

Foto:

- Šok! Bila si odlična. Shakiru se može iskarikirat, no ti to nisi - komentirao je Saša dok je Nives zaključila kako je bila bolja Shakira i od nje same. Samo pozitivne komentare imao je i Kedžo, a i Mario je bio više nego oduševljen Katarininim prvim nastupom što jj je u konačnici donijelo treće mjesto.

Davor Dretar Drele probio je led prvim nastupom u showu, a izvedbom ''Svijet glamura' Hladnog piva izazvao raznolike reakcije. Nives Celzijus se i sama prisjetila kako je bilo biti Mile Kekin jer je i sama imala ovu transformaciju.

Foto:

- Na momente sam zaista čula Milu Kekina, svaka čast - izjavila je članica žirija. Da je najbolji nastup do sada, rekao je Damir Kedžo, no i dodao: 'Jako dobar nastup, već sada razmišljam o dvanaestici'.

Paola Valić Bekić izvela je hit Bijelog dugmeta 'Ne spavaj mala moja'.

- Zaista sam osjetila Bebeka, osjetila sam ga i u energiji. Nisi mogla bolje - pohvalila ju je Nives, dok je Mario pohvalio njenu odličnu mimiku i pokrete očima kojima se Paola približila interpretaciji poznatog pjevača.

U Massima je bio transformiran Amel Ćurić.

Foto:

- Vokalno si ga skinuo super. Kad sam zažmirio čuo sam njega. Volio bi da je bilo malo više one Massimove fluidnosti. I dalje mi je Luka Bulić primjer najbolje imitacije Massima, ali ovo je bilo jako blizu - iskren je bio Kedžo. Transformacija se svidjela Nives, dok je Mario pohvalio vokalni dio, no ipak skrenuo pozornost na Amelovu zgrčenost u gornjem dijelu tijela, koju Massimo ipak nema.

Nakon njega nastupila je glumica Ana Vilenica, a kao Lady Gaga zauzela je sedmo mjesto na rang listi.

Foto:

- Koreografski mi je bilo super, no volio bih da sam čuo više Lady Gage u boji glasa - komentirao je Kedžo. Saša je rekao da razumije da je imala tremu i da vjeruje da će biti bolje.

Kao Beyonce se nakon Maria Petrekovića, Lane Jurčević Saše Lozara u prethodnim sezonama okušao i glumac Matko Knešaurek koji je osvojio najmanje bodova u prvoj emisiji.

Foto:

- Fali malo mekoće i fleksibilnosti, ali imao si te stavove koje nam ona donosi - komentirao je Mario. Saša mu je poručio da se vidi trud i da se ne da obeshrabriti. Nives je pohvalila Matkov nastup, pogotovo jer je odrađen u štiklama.

- Meni si izgledao kao da ideš na operaciju spola, ali si tek počeo s terapijom. No, vrh mi je bio moment s kosom, to si skinuo jedna na jedan - komentirao je Kedžo.