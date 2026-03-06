Bivši princ Andrew inzistirao na raskošnom vjenčanju kćeri Eugenie: 'Ona je unuka kraljice'

Princ Andrew navodno je snažno inzistirao da vjenčanje njegove kćeri Eugenie bude jednako raskošno kao i ceremonija njezina rođaka princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle, koja je održana nekoliko mjeseci ranije 2018. godine.

Prema izvorima magazina People, status je bivšem vojvodi od Yorka bio iznimno važan. Kao otac nastojao je osigurati da njegove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, od rođenja nose titulu princeza i oslovljavaju se s „Njezino kraljevsko visočanstvo“.

Princess Eugenie wedding | Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

Uoči Eugenina vjenčanja s Jackom Brooksbankom u listopadu 2018., Andrew je tražio da ceremonija bude organizirana u punom kraljevskom sjaju u kapelici St George's Chapel u Windsor Castleu, uz veliku sigurnost i javni spektakl.

Vjenčanje Harryja i Meghan održano je na istom mjestu u svibnju iste godine, no Andrew je naglašavao kako će kćerino slavlje imati čak i veći broj uzvanika.

„Ona je kraljičina unuka — princeza kraljevske krvi“, rekao je biograf Andrew Lownie, autor knjige Entitled: The Rise and Fall of the House of York. „On je vjerovao da bi trebala dobiti sve.“

Princess Eugenie wedding | Foto: Ben Birchall/Press Association/PIXSELL/Instagram

Eugenie i Brooksbank na vjenčanju su imali oko 850 uzvanika, dok je na ceremoniji Harryja i Meghan bilo oko 600 gostiju. Ipak, njihovo je vjenčanje gledalo oko 1,9 milijardi ljudi diljem svijeta, što ga čini jednim od najgledanijih televizijskih događaja u povijesti.

Podsjetimo, Andrew je uhićen na svoj 66. rođendan zbog sumnje na zlouporabu javne funkcije, u slučaju povezanom s optužbama da je kao trgovinski izaslanik neprimjereno dijelio informacije s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom.