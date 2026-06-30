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Bivši princ Andrew prvi put u javnosti nakon uhićenja

Piše 24sata,
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Bivši princ Andrew prvi put u javnosti nakon uhićenja
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Foto: Chris Radburn
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Pridružio se bratu, princu Edwardu, i njegovoj supruzi Sophie, vojvotkinji od Edinburgha, na jednom konjičkom natjecanju, što je privuklo pažnju

Admiral

Bivši princ Andrew, čije su veze s Jeffreyjem Epsteinom i istraga koja je u tijeku zbog navodnog neprimjerenog ponašanja rezultirale povlačenjem iz javnog života, u tišini se pojavio na svojem prvom javnom događaju od veljače. Pridružio se bratu, princu Edwardu, i njegovoj supruzi Sophie, vojvotkinji od Edinburgha, na jednom konjičkom natjecanju, što je privuklo veliku pažnju, javlja People.com.

Nekadašnji vojvoda od Yorka, sada 66-godišnjak, fotografiran je 28. lipnja u automobilu na natjecanju u vožnji zaprega Sandringham Horse Driving Trials. Događaj se održao na imanju Sandringham kralja Charlesa u Norfolku, gdje je Andrew prognan nakon što je krajem 2025. godine izgubio svoju prinčevsku titulu i dom Royal Lodge.

King Charles III coronation
Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Prema pisanju britanskih medija, Andrew se držao podalje od glavnog područja dok je pratio svoju šogoricu Sophie (61) kako se natječe, a vjeruje se da je došao kako bi joj pružio moralnu podršku. Ovaj prvi javni događaj od veljače označio je rijedak izlazak s članovima kraljevske obitelji za Andrewa, koji se posljednjih mjeseci drži vrlo povučeno.

Jedan od promatrača podijelio je svoje viđenje situacije za The Sun.

​- Andrew se ušuljao unutra i išuljao van i definitivno nije želio biti viđen.

U nastavku je dodao i detalje o njihovom odlasku.

​- Vidio sam Andrewa kako napušta teren u 10:30, odmah nakon što je Sophie odjahala svoju rundu, a onda sam ubrzo nakon toga vidio Edwarda kako nasmijan hoda prema svom automobilu.

Prince Andrew stripped of military titles
Foto: Stephen Lock

Sam događaj ima i duboku obiteljsku važnost. Konjičko natjecanje, službeno nazvano Sandringham Festival of Carriage Driving, osnovao je 1982. godine Andrewov i Edwardov otac, pokojni princ Philip, a njegova snaha Sophie danas je predsjednica manifestacije.

 *uz korištenje AI-ja
 
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