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OBITELJSKA IDILA

Bivši suprug Blanke Vlašić uživa s malenom kćeri i partnericom: Evo kako zajedno provode dane

Piše 24sata,
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Bivši suprug Blanke Vlašić uživa s malenom kćeri i partnericom: Evo kako zajedno provode dane
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Foto: instagram
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Spisateljica Charlotte Van Looy s kojom je Ruben Van Gucht nedavno dobio kćer objavila je niz fotografija koje prikazuju njihov obiteljski život

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Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39) i njegova partnerica, spisateljica Charlotte Van Looy, uživaju sa svojom malenom kćeri Florence. Ponosna mama je na svom Instagram profilu objavila kako joj izgleda 'život u zadnje vrijeme', a na većini fotografija nalazi se malena beba te tata Ruben, bivši suprug Blanke Vlašić i otac njihovo sina Monda.

Na fotografijama vidimo kako Ruben i Charlotte ljube bebu, kako je Ruben hrani i kupa, a posebno se istaknula fotografija koje na nastala u rodilištu kratko nakon rođenja malene Florence. Naime, Ruben je napravio selfie iz bolničke sobe, a iza njega se vidi Charlotte u krevetu kako doji tek rođenu bebu.

Podsjetimo, Ruben, Blankin bivši, dobio je 11. kolovoza djevojčicu Florence Van Gucht-Van Looy s Charlotte Van Looy s kojom već godinama ima prisan odnos. 

- Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica. Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga naša - poručili su na društvenim mrežama - napisali su Ruben i Charlotte na Instagramu kada su objavili vijest o rođenju.

Foto: instagram

Charlotte je lani otkrila da je s Rubenom već gotovo šest godina te da posljednje četiri godine žive zajedno. Kad joj je jedan pratitelj poručio da Ruben u Hrvatskoj ima suprugu i sina, kratko mu je odgovorila: 'Budući da smo zajedno gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam'.

Dok je Charlotte tijekom ljeta očekivala porod, Ruben je bio na odmoru u Marbelli gdje je rado pozirao s belgijskom manekenkom Valentine Besard (20).

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