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Rubenova djevojka odbrojava sitno do poroda dok on ljetuje i uživa s 19 godina mlađom

Piše Stela Kovačević,
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Rubenova djevojka odbrojava sitno do poroda dok on ljetuje i uživa s 19 godina mlađom
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Foto: Instagram
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Fotkao se na odmoru u Marbelli s 20-godišnjom djevojkom samo nekoliko dana nakon što je Charlotte na društvenim mrežama objavila fotografiju u bikiniju ispod tuša, na kojima pokazuje trbuščić

Admiral

Bivši suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht (39) ponovno šokira javnost svojim ljubavnim životom. Naime, njegova dugogodišnja partnerica Charlotte Van Looy odbrojava sitno do poroda i uskoro bi trebala roditi njihovu kćer, on pozira na odmoru u Marbelli u društvu belgijske manekenke Valentine Besard (20).

Fotkao se samo nekoliko dana nakon što je Charlotte na društvenim mrežama objavila fotografiju u bikiniju ispod tuša, dok je boravila u francuskom Montaurouxu.

Ona se priprema za dolazak kćeri, a Ruben uživa sa svojom drugom odabranicom - a sve to ponovo je potaknulo rasprave o njegovom stilu života.

Charlotte je otkrila lani kako su zajedno već gotovo šest godina te da već četiri godine dijele zajednički dom. Nakon što joj je jedan pratitelj poručio da Ruben u Hrvatskoj ima suprugu i sina, ona mu je kratko odgovorila: 'Budući da smo zajedno gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam'.

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Niti Valentine Besard više nije htjela biti samo djevojka iz sjene, već je nedavno otkrila kako je njegova i Rubenova veza drugačija.

- Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno, tome je kraj. Danas nitko nije više njegova djevojka od mene. Težimo monogamnoj vezi - rekla je tada.

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Komentari 4
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