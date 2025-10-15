Bivši suprug Britney Spears priprema memoare: "Nemoguće je praviti se da je sve u redu..."

Bivši suprug Britney Spears, Kevin Federline, u svojim memoarima je objavio kako je zabrinut zbog ponašanja majke svoje dvojice sinova. The New York Times je objavio dio njegove knjige, a Federline je rekao kako "situacija s Britney ide prema "nečemu nepovratnom". People prenosi kako su mu sinovi pričali da su se znači probuditi usred noći i vidjeti majku kako stoji na vratima njihove sobe i promatra ih dok je u ruci držala nož.

- Postalo je nemoguće praviti se da je sve u redu. Nešto loše će se dogoditi ako se situacija ne promijeni, a moj najveći strah je da će naši sinovi biti jako pogođeni - piše Federline u knjizi. Britney Spears i Kevin Federline nisu razgovarali godinama.

Britney i Kevin su se vjenčali 2004. godine nakon tri mjeseca veze i u braku su dobili dvojicu sinova, Seana Prestona i Jaydena Jamesa. U vrijeme vjenčanja, njegova bivša djevojka još je bila trudna s njegovim djetetom, a mediji su počeli odmah pisati kako se s Britney oženio iz koristi.

Britney and Kevin Split - LA | Foto: NPX/Press Association/PIXSELL

Pjevačica je nakon dvije godine turbulentnog braka, o kojem je pisala i u svojim memoarima, tražila razvod. Kevin je navodno bio iznenađen tom odlukom, a uslijedila je gorka bitka preko suda za skrbništvo nad njihovim sinovima. Britney je kasnije imala velike probleme i sa svojom obitelji, a morala je i bivšem suprugu isplaćivati golemu svotu novca. Sada je njezina agentica komentirala kako je Federline pripremio memoare jer "od nečega mora živjeti", obzirom na to da mu je Britney prestala plaćati alimentaciju, pošto su im sinovi punoljetni.

Paparazzi su ovoga tjedna snimili Jaydena u šetnji Los Angelesom, a 19-godišnji mladić bio je u društvu svoje djevojke. On ni njegov stariji brat Sean (20) ne razgovaraju sa svojom majkom. Navodno se samo ponekad čuju putem poruka, no sinovi pjevačice s majkom nisu u sjajnim odnosima.

Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

Njihov otac u svojim memoarima navodi kako je pokušavao održati njihov odnos, unatoč svemu što se pisalo u medijima. S majkom su se samo jednom pojavili na crvenom tepihu i to 2013. godine na premijeri filma "Štrumpfovi".

Nisu se pojavili ni na majčinoj svadbi 2022. kada je pred oltar stala sa Samom Ashgarijem. People prenosi kako nisu htjeli doći u centar medijske pažnje, no majci i njezinom sada već bivšem suprugu zaželjeli su sve najbolje. Ipak, Jayden je par mjeseci kasnije u jednom intervjuu rekao kako on ni brat nisu htjeli otići na vjenčanje jer "nisu bili pozvani ostali članovi obitelji".

- Želim samo da mama bude bolje. Kada mentalno bude bolje, zaista bih je volio vidjeti - komentirao je Jayden u drugom intervjuu.

Sean i Jayden klone se javnosti te ne žele biti eksponirani u medijima. S ocem i njegovom suprugom Victorijom Prince žive na Havajima, a često posjećuju Los Angeles.