Obavijesti

Show

Komentari 0
SINOVI SE KLONE MEDIJA

Bivši suprug Britney Spears priprema memoare: "Nemoguće je praviti se da je sve u redu..."

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bivši suprug Britney Spears priprema memoare: "Nemoguće je praviti se da je sve u redu..."
7
Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

Kevin Federline, bivši suprug Britney Spears, priprema memoare u kojima je objavio detalje iz njegova života s pop zvijezdom.

Bivši suprug Britney Spears, Kevin Federline, u svojim memoarima je objavio kako je zabrinut zbog ponašanja majke svoje dvojice sinova. The New York Times je objavio dio njegove knjige, a Federline je rekao kako "situacija s Britney ide prema "nečemu nepovratnom". People prenosi kako su mu sinovi pričali da su se znači probuditi usred noći i vidjeti majku kako stoji na vratima njihove sobe i promatra ih dok je u ruci držala nož. 

- Postalo je nemoguće praviti se da je sve u redu. Nešto loše će se dogoditi ako se situacija ne promijeni, a moj najveći strah je da će naši sinovi biti jako pogođeni - piše Federline u knjizi. Britney Spears i Kevin Federline nisu razgovarali godinama. 

Britney i Kevin su se vjenčali 2004. godine nakon tri mjeseca veze i u braku su dobili dvojicu sinova, Seana Prestona i Jaydena Jamesa. U vrijeme vjenčanja, njegova bivša djevojka još je bila trudna s njegovim djetetom, a mediji su počeli odmah pisati kako se s Britney oženio iz koristi.

Britney and Kevin Split - LA
Britney and Kevin Split - LA | Foto: NPX/Press Association/PIXSELL

Pjevačica je nakon dvije godine turbulentnog braka, o kojem je pisala i u svojim memoarima, tražila razvod. Kevin je navodno bio iznenađen tom odlukom, a uslijedila je gorka bitka preko suda za skrbništvo nad njihovim sinovima. Britney je kasnije imala velike probleme i sa svojom obitelji, a morala je i bivšem suprugu isplaćivati golemu svotu novca. Sada je njezina agentica komentirala kako je Federline pripremio memoare jer "od nečega mora živjeti", obzirom na to da mu je Britney prestala plaćati alimentaciju, pošto su im sinovi punoljetni.

Paparazzi su ovoga tjedna snimili Jaydena u šetnji Los Angelesom, a 19-godišnji mladić bio je u društvu svoje djevojke. On ni njegov stariji brat Sean (20) ne razgovaraju sa svojom majkom. Navodno se samo ponekad čuju putem poruka, no sinovi pjevačice s majkom nisu u sjajnim odnosima.

Britney Spears i Kevin Federline, arhivske fotografije
Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

Njihov otac u svojim memoarima navodi kako je pokušavao održati njihov odnos, unatoč svemu što se pisalo u medijima. S majkom su se samo jednom pojavili na crvenom tepihu i to 2013. godine na premijeri filma "Štrumpfovi". 

Nisu se pojavili ni na majčinoj svadbi 2022. kada je pred oltar stala sa Samom Ashgarijem. People prenosi kako nisu htjeli doći u centar medijske pažnje, no majci i njezinom sada već bivšem suprugu zaželjeli su sve najbolje. Ipak, Jayden je par mjeseci kasnije u jednom intervjuu rekao kako on ni brat nisu htjeli otići na vjenčanje jer "nisu bili pozvani ostali članovi obitelji". 

- Želim samo da mama bude bolje. Kada mentalno bude bolje, zaista bih je volio vidjeti - komentirao je Jayden u drugom intervjuu.

Sean i Jayden  klone se javnosti te ne žele biti eksponirani u medijima. S ocem i njegovom suprugom Victorijom Prince žive na Havajima, a često posjećuju Los Angeles.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'
TEŠKA BITKA

Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'

U prošloj sezoni ‘Života na vagi’ Marija je izgubila više od 58 kilograma. I dalje se bori za svoje zdravlje, ali sad iz drugih razloga. Kvržica na trbuhu potaknula je novu bitku
Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek
BIZNIS CVJETA

Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek

Atelier Sreće, u Maloj ulici 1 u Zagrebu, ponovno je otvoren nakon potpunog preuređenja. Iza njega stoje Iva Todorić i florist Ante Jurković. Prostor, koji je dizajnirala Nikolina Pišek, zamišljen je kao toplo i mirisno mjesto gdje se prodaje cvijeće, mirisi za dom (Atelier Rebul), nakit Borboleta, vaze, šampanjci i pokloni
Brunejski princ i princeza naših korijena objavili da će postati roditelji: 'I onda ih je bilo troje'
STIŽE PRINOVA

Brunejski princ i princeza naših korijena objavili da će postati roditelji: 'I onda ih je bilo troje'

Brunejska kraljevska obitelj postat će bogatija za još jednog člana. Sultanov sin i snaha hrvatskih korijena objavili su da će dobiti prvo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025