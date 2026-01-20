Bivši suprug popularne Anđelke ponovno stao pred oltar, mjesto vjenčanja sve je iznenadilo...

Dario Prpić, javnosti poznat kao bivši suprug glumice Anđelke Stević Žugić, izrekao je sudbonosno „da“ na nesvakidašnjoj lokaciji koja je iznenadila mnoge. Umjesto klasične dvorane ili crkve, par je svoju ljubav okrunio brakom – na snježnoj ski stazi Kopaonika.

Vjenčanje je održano u pravom zimskom ambijentu, gdje su mladenci, okruženi snijegom i planinskim krajolikom, izmijenili bračne zavjete. Ceremonija je bila intimna, daleko od znatiželjnih pogleda, a prisustvovali su joj samo članovi obitelji i najuži krug prijatelja.

Mladenka je za ovu priliku odabrala kratku vjenčanicu sa šlepom, uz koju je nosila bundu, dok je cijeli styling zaokružila neočekivanim, ali efektnim detaljem – kaubojskim čizmama. Dario se odlučio za klasičnu eleganciju, noseći crno odijelo i kaput, piše Klix.ba.

Nakon romantičnog obreda slavlje se nastavilo u jednom restoranu na Kopaoniku, gdje se, prema navodima, slavilo do kasno u noć. Identitet Darijeve nove supruge zasad nije poznat javnosti.

Njegova bivša supruga, glumica Anđelka Stević Žugić, danas je u braku s Markom Žugićem, s kojim je u svibnju 2023. godine dobila kćer Čarnu. Par se vjenčao nekoliko mjeseci kasnije, u rujnu iste godine. Njihova veza privukla je veliku pozornost javnosti jer je Marko Žugić nekada bio Darijev najbolji prijatelj.

Foto: Instagram/

Anđelka se nedavno osvrnula i na razdoblje razvoda, o kojem rijetko govori u javnosti, istaknuvši kako su ona i Dario unatoč svemu ostali u korektnim i dobrim odnosima, koji će, kako kaže, trajati zauvijek.