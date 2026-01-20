Obavijesti

Show

Komentari 0
DARIO PRPIĆ

Bivši suprug popularne Anđelke ponovno stao pred oltar, mjesto vjenčanja sve je iznenadilo...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Bivši suprug popularne Anđelke ponovno stao pred oltar, mjesto vjenčanja sve je iznenadilo...
8
Foto: Canva/Pixsell

Bivši suprug glumice Anđelke Stević Žugić, Dario Prpić, izrekao je sudbonosno 'da' na nesvakidašnjoj lokaciji. Naime, par je svoju ljubav okrunio brakom na snježnoj ski stazi

Admiral

Dario Prpić, javnosti poznat kao bivši suprug glumice Anđelke Stević Žugić, izrekao je sudbonosno „da“ na nesvakidašnjoj lokaciji koja je iznenadila mnoge. Umjesto klasične dvorane ili crkve, par je svoju ljubav okrunio brakom – na snježnoj ski stazi Kopaonika.

Vjenčanje je održano u pravom zimskom ambijentu, gdje su mladenci, okruženi snijegom i planinskim krajolikom, izmijenili bračne zavjete. Ceremonija je bila intimna, daleko od znatiželjnih pogleda, a prisustvovali su joj samo članovi obitelji i najuži krug prijatelja.

NAKON 9 GODINA BRAKA Anđelka otvoreno o razvodu: 'I dalje smo obitelj, ne kajem se'
Anđelka otvoreno o razvodu: 'I dalje smo obitelj, ne kajem se'

Mladenka je za ovu priliku odabrala kratku vjenčanicu sa šlepom, uz koju je nosila bundu, dok je cijeli styling zaokružila neočekivanim, ali efektnim detaljem – kaubojskim čizmama. Dario se odlučio za klasičnu eleganciju, noseći crno odijelo i kaput, piše Klix.ba.

Nakon romantičnog obreda slavlje se nastavilo u jednom restoranu na Kopaoniku, gdje se, prema navodima, slavilo do kasno u noć. Identitet Darijeve nove supruge zasad nije poznat javnosti.

Njegova bivša supruga, glumica Anđelka Stević Žugić, danas je u braku s Markom Žugićem, s kojim je u svibnju 2023. godine dobila kćer Čarnu. Par se vjenčao nekoliko mjeseci kasnije, u rujnu iste godine. Njihova veza privukla je veliku pozornost javnosti jer je Marko Žugić nekada bio Darijev najbolji prijatelj.

Foto: Instagram/

Anđelka se nedavno osvrnula i na razdoblje razvoda, o kojem rijetko govori u javnosti, istaknuvši kako su ona i Dario unatoč svemu ostali u korektnim i dobrim odnosima, koji će, kako kaže, trajati zauvijek.

SVE JE PROŠLO DOBRO Anđelka Prpić rodila djevojčicu: Drugo dijete dobila je s bliskim prijateljem svog bivšeg muža...
Anđelka Prpić rodila djevojčicu: Drugo dijete dobila je s bliskim prijateljem svog bivšeg muža...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama
OVAKO SE MIJENJALA

Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama

Donald Trump je prije godinu dana postao predsjednik SAD-a. Na inauguraciji je sa svojom suprugom Melanijom Trump zaplesao prvi ples, a onda su mu se pridružili i članovi njegove obitelji
FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila
PUTOVANJE ŽIVOTA

FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je 'na kraj svijeta' ispunivši si tako jednu veliku životnu želju. Naime, Kolinda je stupila na tlo Antarktike, a sve je ponosno snimila i objavila na svom Instagram profilu.
FOTO Snaha razdora: Brooklyn je okrenuo leđa obitelji zbog nje
NICOLA PELTZ

FOTO Snaha razdora: Brooklyn je okrenuo leđa obitelji zbog nje

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz su se upoznali na Coachelli, ali tad su oboje bili u vezama. Sljedeći put vidjeli su se na partiju za Noć vještica, a dva dana kasnije prvi put poljubili. Prijatelji tvrde da se Brooklyn zbog nje brzo preselio u SAD

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026