Bivši voditelj moli za pomoć: 'Nije me sram jer to je život'

Svojedobno je vodio Red Carpet, a na Novoj TV u zvijezde ga je lansirao jedan od prvih realityja na ovim prostorima, 'Story Super Nova' show. Iako danas lice Nenada Hervatina (39) više nećete vidjeti na televiziji, nekadašnji voditelj našao se u centru pozornosti zbog emotivne objave na društvenim mrežama.

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/Pixsell

Hervatin traži pomoć za bolesnog oca, a umjesto čestitke i poklona za vlastiti rođendan zamolio je prijatelje i pratitelje za financijsku pomoć kako bi olakšao ocu.

- Sutra je moj rođendan, prije čestitke, molim te, pročitaj ovo: Najviše od svega na svijetu za ovaj rođendan želim da, nakon majčine smrti u veljači, tata i ja još malo budemo zajedno. Do sad sam mogao raditi noćne smjene kako bismo izgurali, no od posljednje hospitalizacije njemu je potrebna 24 satna njega i nepokretan je (pelene). Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi. Nije me sram što sam ostavio klijente i svaka dva sata mijenjao mami pelene do smrti, nije me sram što ga neću staviti u dom, jer kad je mene trebalo spašavati, ja nisam završio u domu za nezbrinutu djecu nego u njegovom domu. Sram me je ipak sve rodbine koju je nazvao tata u suzama kad je vidio da ne može više hodati i da ja neću moći ni noćne raditi. Sram me je ljudi koje je odgojio, obukao i stavio na noge, a kad su čuli da zove poklopili mu i napisali u poruci 'Dok je Nenad tamo, nema pomoći'.Tako da za ovaj rođendan molim sve svoje prijatelje da mi ispune želju. Bio bih vam jako zahvalan kad bismo mu bar malo pomogli. Svaka donacija je dobro došla. 10,20,50..... svejedno. Želim da ima za injekcije prije operacije 12.8. i za lijekove dovoljno. To je moja rođendanska želja, pa umjesto čestitke i veselja, hajde da jednom divnom čovjeku koji mi je podario život stavimo veeeeliki osmjeh na lice da se ne mora brinuti. A za sve ostalo ja ću se snaći. Hvala vam, prijatelji! Podaci: Josip Novosel, OTP Banka, IBAN: HR6224070003215813553 - napisao je Nenad u podužem statusu, koji je naišao na razumijevanje i podršku ljudi koji ga poznaju.

Iako je iza njega dugogodišnji novinarski staž, Hervatin se kasnije okrenuo odnosima s javnošću, a zatim je postao vlasnik i direktor agencije i produkcijske kuće. Pažnju je prije dvije godine na sebe skrenuo i obradom megapopularnog ljetnog hita 'Despacito'.