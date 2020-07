\u00a0

Hace doce d\u00edas me operaron por \u00faltima vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obst\u00e1culos hasta llegar a mi meta. Aqu\u00ed voy llena de fuerza y sue\u00f1os\ud83d\udcaa! @reebokcolombia @ottobockandina \ud83e\uddbf\ud83d\udca5





A post shared by Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) on Jun 25, 2020 at 6:21pm PDT