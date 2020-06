Bizarna smrt na seks obredu: Lizali otrovne žabe, policija je uhitila poznatog pornoglumca

<p>Španjolska policija uhitila je tri čovjeka, među kojima je i poznati pornografski glumac <strong>Nacho Vidal</strong> zbog smrti fotografa <strong>Joséa Luisa Abada</strong> za kojeg se sumnja da je umro 2019. zbog otrova žabe tijekom šamanske ceremonije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda seks shopova</strong></p><p>- Policajci su započeli istragu nakon smrti osobe tijekom mističnog rituala koji je uključivao udisanje otrova bufo Alvarus žabe. Na kraju 11-mjesečne istrage, uspjeli smo utvrditi da je došlo do ubojstva iz nehaja, koji su počinili oni koji su organizirali ovaj obred - navodi se u priopćenju policije. </p><p>U izjavi se dodaje da su u ceremoniji bili uključeni "vrlo sugestivni ljudi koji su posebno ranjivi te koji traže alternativne načine izlječenja određenih bolesti ili ovisnosti".</p><p>Vidalov odvjetnik <strong>Daniel Salvador</strong> rekao je kako je smrt bila slučajna i negirao da je njegov klijent tijekom rituala bio šaman.</p><p>Za španjolsku novinsku agenciju Efe odvjetnik je rekao: "Nacho je jako uznemiren smrću ove osobe, ali smatra se nevinim. Uz dužno poštovanje prema preminulom i njegovoj obitelji, Nacho tvrdi da je konzumacija bila potpuno dobrovoljna."</p><p>Bufo Alvarus, vrsta sjevernoameričke otrovne žabe roda Bufo, porodice Bufonidae raširene u polupustinjskim i pustinjskim krajevima na američkom jugozapadu u području rijeke Colorado i sjevernom Meksiku.</p><p>Najpoznatija je po tome što joj koža sadržava vrlo snažne psihodeličke tvari koje mogu uzrokovati i smrt. Hrani se malenim glodavcima, insektima i reptilima.</p><p>Inače, <strong>Nacho Vidal </strong>je španjolski porno glumac. Snimio je više od 1500 porno filmova, 5000 scena seksa, a proslavio se kada je otišao u SAD. </p><p>Kaže kako je shvatio da ima ogroman penis tek kada je otišao na kasting za porno glumca, a producenti su bili oduševljeni njegovom veličinom. </p><p>Bez obzira na veličinu, on smatra kako to nije bilo presudno za njegov uspjeh. Tajna je, kaže, u ponašanju za vrijeme posla i u tome kako su se njegove kolegice osjećale tijekom snimanja.</p><p>Zbog toga što nije mogao nabaviti kondom odgovarajuće veličine, često je imao zarazne bolesti. </p><p>- Mali trenutak uživanja može vas koštati puno. Doživotno uzimanje lijekova protiv hepatitisa, aidsa, gonoreje. Ja sam imao gonoreju 150 puta, govorio je svojedobno Nacho.</p><p>Rekao je i to kako je nemoguće kontrolirati je li netko bolestan ili ne jer radi s djevojkama sa svih krajeva svijeta koje često imaju zdravstvene potvrde na raznim jezicima.</p><p>- Ne znaš s kim radiš. Kad dođu Ruskinje, Kineskinje ili Bugarke to je kao da radiš s izvanzemaljkama - rekao je. </p>