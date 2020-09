Bizarni crtići: Zašto likovi iz Disneyja rijetko imaju mame?

Možda niste nikad o tome razmišljali, ali pokušajte se sjetiti koliko znate Disneyevih likova koji imaju majke. Don Hahn je objasnio zbog čega se rijetko ili samo na kratko mame prikazuju u Disneyjevim crtićima

<p>Zašto u Disneyevim crtićima nikada ne vidimo mame ili ih vidimo samo na kratko? Odgovor je dao <strong>Don Hahn </strong>(64), izvršni producent 'Maleficenta', koji je to pokušao opisati vrlo jednostavno, predočavajući dvije različite priče.</p><p>- Jedan razlog je praktičan, jer Disneyevi filmovi traju 80 do 90 minuta i govore o odrastanju. Oni su o onom razdoblju u životu kada trebaš preuzeti odgovornost. Simba je pobjegao od kuće, ali se vratio. Ukratko, likovi puno brže odrastaju kad ostanu bez roditelja. Bambijevu majku su ubili, pa je morao odrasti. Belle je imala samo oca, ali ga je izgubila pa je i ona morala naglo odrasti. To je, ukratko, to - opisao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan Markle dobila posao u Disneyu</strong></p><p>Hahn je također radio klasične Disneyeve filmove poput 'Ljepotice i zvijeri' i 'Kralja lavova' pa je objasnio da postoji i jedan više frojdovski i depresivan razlog zašto se u crtićima ne pojavljuju majke. Naime ranih 1940-ih godina Walt Disney je kupio kuću roditeljima.</p><p>- Poslao je dečke iz studija da im poprave peć, ali kad su se majka i otac tamo preselili, peć je procurila i Waltova majka je umrla - kaže Hahn.</p><p>- Pazikuća ih je pronašao sljedećeg jutra, i izvukao van. Ocu je bilo loše i odvezli su ga u bolnicu, ali majka je umrla - dodaje.</p><p>Prema Hahnovoj priči, Disney nikada nije pričao o smrti majke, kao ni itko drugi u njegovoj blizini.</p><p>- Nikada nije govorio o tom razdoblju jer se osobno osjećao odgovornim što je postao toliko uspješan da im je rekao 'Dopustite da vam kupim kuću'. San svakoga djeteta je da svojim roditeljima kupi kuću, a zahvaljujući čudnoj prirodi, bez njegove krivice, radnici u stanu nisu znali što rade - kaže Hahn.</p><p>- To je teorija, nisam psiholog, ali to ga je proganjalo. Ideja da je pridonio smrti majke stvarno je tragična - dodaje.</p><p>Dok se Hahnino objašnjenje čini potpuno smislenim, drugi se pitaju nije li razlog što Disney i drugi tvorci animiranih filmova ne uključuju majke puno mračnije prirode i s nekom, možda čak i podsvjesnom, skrivenom porukom, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/disney-characters-moms_n_5825428?ncid=fcbklnkushpmg00000063&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9leHByZXNzLjI0c2F0YS5oci9rdWx0dXJhL2JpemFybmktY3J0aWNpLXphc3RvLWxpa292aS1pei1kaXNuZXlhLXJpamV0a28taW1hanUtbWFtZS0yMzkz&guce_referrer_sig=AQAAAAplw1DtRK4lSckoSE1NFv-VlkCvlK0lObERRJZXna8EbCeSCir3sPsZTiMA6GBACof5Gp4Jr3Q0uhM08VS4fu4GNDaDY_OrM2K2A1kpgRlIDB-0OyAHIvr1K_7cmp8Ba40fRsrfBpHtmctAkpM3hO9elBuCW-oJ7pDen8mzY7eS" target="_blank">Huffington Post</a>. </p>