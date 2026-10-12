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'ASIA EXPRESS BI PONOVILA'

Blaće: 'Kad mi napišu da sam umišljena dobijem slom živaca'

Piše 24sata,
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Blaće: 'Kad mi napišu da sam umišljena dobijem slom živaca'
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Foto: rtl
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Antonija Blaće priznala je kako se i sama 'navukla' na 'Asia Express' te da gleda svaku epizodu, ali i da čita komentare na internetu o sebi koji ponekad znaju biti nepotrebno grubi

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Antonija Blaće gostovala je u podcastu 'Offline' Net.hr-a i Ivani Ivandi Rožić otkrila kako je uživala snimajući avanturistički show 'Asia Express' te da se i ona 'navukla' te sa suprugom gleda svaku epizodu showa. No, svaka je epizoda samo mali dio cjelodnevnih snimanja po vrućinama, čekanja i dugih putovanja. No, Blaće svejedno kaže kako je uživala te da ju je iznenadila gostoljubivost lokalnog stanovništva.

Foto: RTL

- Nisam znala da u velikoj mjeri ljudi stvarno otvore vrata i izađu iz vlastitog kreveta da bi putnicima koje sreću po putu, koje nikad u životu prije nisu vidjeli, pomogli, kazala je i dodala da su kandidati showa oduševili međunarodnu ekipu koja je radila na snimanju u Aziji; svaki zadatak riješili su ranije od predviđenog vremena.

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- Ja bih sutra ujutro išla ponovo. Spakirala bih i išla na drugi kraj svijeta gdje god treba, kazala je Blaće koju je javnost upoznala kada je sudjelovala u prvom hrvatskom 'Big Brotheru', za kojeg kaže kako joj je bio 'potez života'. No, unatoč tome što je već više od 20 godina pred kamerama, Blaće priznaje da još uvijek ima tremu prije snimanja.

Foto: RTL

- Imam tremu, uvijek, bez iznimke. Ne znam jesam li išta snimila u životu da mi se bar malo noge nisu tresle, rekla je i priznala da čita komentare o sebi na društvenim mrežama. One na račun njenog posla može prihvatiti, no pogađaju ju grubi komentari na privatnoj razini.

- Recimo kad mi netko napiše da sam umišljena, slom živaca na to. Kako si ti mene gledao i mislio kako si pomislio?, kazala je voditeljica te se prisjetila jednog neugodnog komentara na Instagramu.

Foto: instagram/Antonija Blaće

- Napisala mi je: 'Bože sačuvaj kose, kao da te krava polizala.' Ja sam joj samo napisala: 'Zašto tako grubo, Božice?' A ona meni odgovori: 'Ma nije, samo danas ti nije dobra. Inače si super, ispričala je Blaće i dodala da bi ljudi trebali malo razmisliti prije no što napišu uvredljivi komentar jer  većinu toga nikada ne bi izgovorili nekome u lice, a posebno ju brine internetsko nasilje među mladima, piše RTL.

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