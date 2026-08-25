Antonija Blaće otkrila kako je suprugu čestitala 43. rođendan

Sretan rođendan najslađem muškarcu na svijetu!, poručila je voditeljica Antonija Blaće (46) suprugu, bivšem vaterpolistu Hrvoju Brlečiću, koji je proslavio 43. rođendan. Voditeljica je uz kratku čestitku podijelila i njihov zajednički video.

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Rođendan su dočekali nedugo nakon Antonijina povratka iz Azije. Ondje je nekoliko tjedana snimala novi RTL-ov avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta', koji gledatelji od rujna mogu pratiti na RTL-u. Devet timova prolazi rutu dugu oko 6000 kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, a na raspolaganju imaju tek minimalni dnevni budžet.

Antonija i Hrvoje u braku su više od desetljeća. Vjenčali su se u lipnju 2015. godine, nakon nekoliko godina veze. Djecu nemaju.

- Sedamnaest godina smo Hrvoje i ja zajedno. Najprirodnija stvar na svijetu je da su nas ljudi tokom godina pitali ‘Kad će djeca?’, jer je to ta slika - muž, žena, idu djeca, pas, kuća, Mrežnica i ostalo. Ja čak ne mislim da ljudi to pitaju sa zlom namjerom, dapače, mislim da pitaju to pozitivno i nije me nikad ljutilo to pitanje. Ja bih rekla nemamo, ne planiramo ili što god..., ispričala je ranije Antonija u podcastu Ide Prester, 'Bez pardona s Idom', a onda otkrila što ju je izbacilo iz takta:

- Ali, kada netko dođe i kaže: 'Šta ti to sve vrijedi kad nemaš djecu!', onda mi se malo zamrači. To mi je baš jedna gospođa napisala. Ja sam na to odgovorila: 'Ja se ispričavam, gospođo, od kad ste vi moj ginekolog?'.

Foto: RTL

Voditeljica je zatim pojasnila da nije poanta da se nikad to pitanje ne postavlja ženi, nego da se postavi bez osuđivanja.

- Jer vi ne znate kad to nekog pitate da li može, da li ne može, što uopće želi, da li partner može ili ne može, nitko ne pita je li muž možda ne može, da li su ekonomski razlozi u pitanju, da li je na kraju krajeva možda i osobna odluka da nemaš djecu. Samo, znači, bez tog osuđivanja, pitanje je normalno i prirodno, ali ako je bez osuđivanja to pitanje ljepše sigurno sjeda i ljepše se na njega odgovori nego kad netko baš dođe i zapikne ti nož u srce, a ne znaš zbilja sa čime se bori ova druga osoba - poručila je.