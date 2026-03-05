Black Coffee u pulskoj Areni

Nakon tjedana nagađanja o tome tko je mega zvijezda koja će ovog ljeta stati za DJ pult u pulskoj Areni, sada je i službeno potvrđeno: 31. srpnja na BSH Amphitheatre Pula stiže jedan od najvećih i najutjecajnijih DJ-eva današnjice, Black Coffee. Ovaj događaj održava se u suradnji hrvatskog glazbenog brenda BSH, a pod krilom Adria Summer Festivala. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.hr

Riječ je o umjetniku koji je redefinirao globalnu house scenu, osvojio je Grammy nagradu 2023. godine za najbolji dance/electronic album s albumom Subconsciously, te tako postao prvi afrički umjetnik kojem to uspjelo. Postao je sinonim za sofisticirani afro-house zvuk koji puni najveće svjetske festivale i arene. Njegovi nastupi nisu samo DJ setovi, oni su glazbena putovanja koja spajaju emociju, ritam i vrhunsku produkciju.

Rođen u Južnoj Africi, Black Coffee je tijekom posljednjih petnaestak godina izrastao u globalni fenomen. Dobitnik je nagrade Grammy za najbolji dance/elektronički album, redoviti je headliner festivala poput Coachelle i Tomorrowlanda te dugogodišnji rezident Ibize, gdje je godinama postavljao standarde suvremene house produkcije. Suradnje s najvećim svjetskim glazbenim imenima i rasprodane turneje diljem Europe, Amerike i Azije učvrstile su njegov status jednog od najutjecajnijih DJ-eva današnjice.

Prošlog ljeta Black Coffee nastupio je u impresivnom antičkom kamenolomu Cave Romane, smještenom nedaleko od Pule, na danima unaprijed rasprodanom eventu njegov tadašnji set proglašen je jednim od najupečatljivijih nastupa cijele ljetne sezone na svjetskoj elektroničkoj sceni. Snimke tog događaja preplavile su društvene mreže i ostvarile desetke milijuna pregleda – premašivši brojku od 90 milijuna čime je Istra prošlog ljeta bila u fokusu globalne klupske publike.

Posebnu simboliku daje činjenica da je pulska Pula Arena građena upravo kamenom iz Cave Romane. Time se ovogodišnji spektakl pretvara u snažnu i gotovo filmsku priču, od kamenoloma iz kojeg je vađen kamen do monumentalnog amfiteatra koji je tim kamenom izgrađen.

Ove godine Pula se svrstava u elitni krug europskih destinacija jer Black Coffee istoga ljeta nastupa i u rimskom amfiteatru u Francuskoj, čime njegov pulski nastup dobiva dodatnu međunarodnu težinu. Arena tako postaje dio ekskluzivne turneje koja spaja tisućljetnu arhitekturu i suvremeni globalni zvuk.

Rezident Ibize, headliner najvećih svjetskih festivala i ime koje redovito puni arene diljem svijeta, Black Coffee već godinama drži status globalne superzvijezde elektroničke scene. Njegov povratak u Istru i premijerni nastup u pulskoj Areni predstavljaju jedan od najsnažnijih elektroničkih booking-a u Hrvatskoj posljednjih godina.

Adria Summer Festival, koji ove godine slavi svoje 10. izdanje, tijekom prethodnih je godina ugostio velika glazbena imena poput Erosa Ramazzottija, Grace Jones, Jasona Derula, Davida Moralesa, Dubioze Kolektiv i mnogih drugih. U izdanju 2026., uz BSH party spektakl, festival donosi i koncert Stinga u sklopu turneje Sting 3.0., dok će ime trećeg izvođača biti uskoro objavljeno.

U srcu ljetne sezone, pod zvjezdanim nebom i kamenim svodovima Arene, publiku očekuje večer intenzivne energije, hipnotičkog groovea i produkcije kakva se rijetko viđa na ovim prostorima.