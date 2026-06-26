Obavijesti

Show

Komentari 0
SPEKTAKL NA BUNDEKU

Black Eyed Peas: Za kašnjenje na zagrebački koncert na ulazu će naplaćivati 5 eura kazne

Piše Tina Ozmec-Ban, Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 4 min
Black Eyed Peas: Za kašnjenje na zagrebački koncert na ulazu će naplaćivati 5 eura kazne
5
Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Grupa koja se proslavila početkom stoljeća prvi put gostuje u Hrvatskoj. Prije njih nastupit će Baby Lasagna, koji će ‘prilagoditi’ repertoar u setu koji traje 40 minuta

Admiral

Večeras na zagrebački Bundek dolazi prava glazbena senzacija, grupa Black Eyed Peas, koja se proslavila početkom 2000-tih hitovima poput "Where is the Love", "Let's Get It Started", "I Gotta Feeling"... Ovo je njihov prvi nastup u Hrvatskoj, a dolaze u okviru velike ljetne turneje koja obuhvaća 14 koncerata u 13 država te je ujedno "slavljenička" budući da slave 30 godina karijere. Organizatori su nam prije otkrili kako na Bundeku očekuju posjetitelje ne samo iz Hrvatske nego i iz Slovenije, BiH, Srbije...

- Veliko nam je priznanje što će Black Eyed Peas svoj jedini regionalni nastup imati upravo u Zagrebu. To potvrđuje da se hrvatska metropola sve ozbiljnije pozicionira na karti velikih europskih događanja - rekao je Filip Karačić, jedan od osnivača festivala Lollipop.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

A i pripreme već privode kraju. Na gradnji koncertnog prostora radilo je tridesetak ljudi, a pristiglo je čak 10 tegljača opreme.

Mnogobrojna oprema uključuje čak 200 rasvjetnih tijela i LED ekrane s ukupno 170 četvornih metara, tako da ni oni koji će stajati dalje od pozornice neće ostati zakinuti za ovo spektakularno iskustvo.

Foto: Mateo Mučnjak

Iz organizacije su i na društvenim mrežama podijelili pravila za sve posjetitelje koncerta. Ulaz se otvara u 17 sati, a rezervacije "čuvaju" do 19.30. Ako ulaznice još niste nabavili, one će biti dostupne na ulazu, no samo u ograničenim količinama, a ako ih već imate - na ulazu ćete ih morati pokazati s dokumentom za identifikaciju.

Koncert ima i "late fee policy" te organizatori napominju kako na ulaznicama stoji "posljednje vrijeme za ulaz".

- Molimo da poštujete zapisano vrijeme. U suprotnom će vam biti naplaćena naknada od pet eura na ulazu na festival - napominju.

Također, kad uđete na prostor u kojem je festival, ne možete izaći pa se vratiti.

Foto: Mateo Mučnjak

- Sve što vam treba bit će dostupno - navode.

Ako želite nešto kupiti, nećete moći platiti gotovinom. Međutim, ako ste došli isključivo s gotovinom, na festivalu će biti i štand na kojem ćete je moći uplatiti na posebnu karticu, koju zatim koristite.

- Svi barovi prihvaćaju kreditne kartice - navode iz organizacije.

Pića će se piti iz višekratnih čaša, a njihova će cijena biti dva eura.

Foto: Mateo Mučnjak

- Možete je vratiti na top-up štand te dobiti cijeli povrat, i to s računom koji ste dobili kad ste je kupili - stoji u napomeni.

Također, postoji velika lista toga što se ne može unijeti na festivalski prostor. Između ostalog su to velike torbe, markeri, kemijske i sprejevi, hrana i piće, kućni ljubimci, kišobrani, stolci, dekice, ilegalne supstancije, oružje...

Veliki tulum na Bundeku počet će već u 17 sati, kad će nastupiti Karlo Leopold. DJ Felippe kreće u 18.30, DJ Bizzo u 19.45.

A prije nego što slavna grupa stane pred zagrebačku publiku, ugrijat će je Baby Lasagna, hrvatski predstavnik na Eurosongu, koji je 2024. na tom natjecanju došao do visokog drugog mjesta s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" te tako postao miljenik Europe. U nedjelju je nastupio u Bjelovaru, na 30. Terezijani, i to s još jednim eurovizijskim miljenikom - Fincem Kaarijom, kojem je to bio prvi nastup u Hrvatskoj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tad nam je ispričao kako se, s bendom, pripremao za nastup u Bjelovaru te da će pripreme za koncert na Bundeku uslijediti tijekom tjedna.

- Iz organizacije su nas zamolili da 'ohladimo' s metalom i da sviramo svoje 'disco stvari', pa ćemo im ispuniti želju... A možda i nećemo - rekao je Baby Lasagna kroz smijeh pa nastavio:

- Šalim se, trebamo set prilagoditi tome, što je sasvim u redu, ali vjerujem da ćemo ostati vjerni sebi - poručio je.

Prije Black Eyed Peasa odsvirat će set od oko 40 minuta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL/

- Možda bude 14 naših pjesama, s obzirom na to da su naše stvari vrlo kratke - objasnio nam je.

Na turneju "End the party" kreće u studenom, a među gradovima u kojima će nastupati su Milano, Amsterdam, London, Berlin, Varšava... No prije turneje ipak će uspjeti dobro se odmoriti i napuniti baterije.

- Idemo ljetovati s prijateljima na pet dana i tome se jako veselim. Mjesto na koje idemo izgleda vrlo lijepo i baš sam uzbuđen - poručio je.

Ova svjetski popularna grupa obilježila je 2000-te nizom glazbenih hitova, a s albumom “The E.N.D.” dominirali su svjetskim ljestvicama te držali prvo mjesto Billboarda čak 26 uzastopnih tjedana. No nakon velike slave došlo je i do prekida suradnje s popularnom Fergie, koja je 2018. službeno napustila grupu. No odlazak je bio prijateljski, a will.i.am je tad objasnio kako je zahtjevan raspored turneja postao neuskladiv s njenom željom da bude uz sina Axla. Oni su zatim nastavili s novom pjevačicom J. Rey Soul.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda, a ni sada nije ostala 'dužna' svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna
RIJETKO POJAVLJIVANJE

Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna

U videu pjevač u ležernom izdanju sjedi na terasi uz pogled na more te sve srdačno poziva na malonogometni turnir koji će se održati u mjestu Orguz
Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'
ZA 24SATA

Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'

Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, rekao nam je Ricardo Luque

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026