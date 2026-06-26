Black Eyed Peas: Za kašnjenje na zagrebački koncert na ulazu će naplaćivati 5 eura kazne

Večeras na zagrebački Bundek dolazi prava glazbena senzacija, grupa Black Eyed Peas, koja se proslavila početkom 2000-tih hitovima poput "Where is the Love", "Let's Get It Started", "I Gotta Feeling"... Ovo je njihov prvi nastup u Hrvatskoj, a dolaze u okviru velike ljetne turneje koja obuhvaća 14 koncerata u 13 država te je ujedno "slavljenička" budući da slave 30 godina karijere. Organizatori su nam prije otkrili kako na Bundeku očekuju posjetitelje ne samo iz Hrvatske nego i iz Slovenije, BiH, Srbije...

- Veliko nam je priznanje što će Black Eyed Peas svoj jedini regionalni nastup imati upravo u Zagrebu. To potvrđuje da se hrvatska metropola sve ozbiljnije pozicionira na karti velikih europskih događanja - rekao je Filip Karačić, jedan od osnivača festivala Lollipop.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

A i pripreme već privode kraju. Na gradnji koncertnog prostora radilo je tridesetak ljudi, a pristiglo je čak 10 tegljača opreme.

Mnogobrojna oprema uključuje čak 200 rasvjetnih tijela i LED ekrane s ukupno 170 četvornih metara, tako da ni oni koji će stajati dalje od pozornice neće ostati zakinuti za ovo spektakularno iskustvo.

Foto: Mateo Mučnjak

Iz organizacije su i na društvenim mrežama podijelili pravila za sve posjetitelje koncerta. Ulaz se otvara u 17 sati, a rezervacije "čuvaju" do 19.30. Ako ulaznice još niste nabavili, one će biti dostupne na ulazu, no samo u ograničenim količinama, a ako ih već imate - na ulazu ćete ih morati pokazati s dokumentom za identifikaciju.

Koncert ima i "late fee policy" te organizatori napominju kako na ulaznicama stoji "posljednje vrijeme za ulaz".

- Molimo da poštujete zapisano vrijeme. U suprotnom će vam biti naplaćena naknada od pet eura na ulazu na festival - napominju.

Također, kad uđete na prostor u kojem je festival, ne možete izaći pa se vratiti.

Foto: Mateo Mučnjak

- Sve što vam treba bit će dostupno - navode.

Ako želite nešto kupiti, nećete moći platiti gotovinom. Međutim, ako ste došli isključivo s gotovinom, na festivalu će biti i štand na kojem ćete je moći uplatiti na posebnu karticu, koju zatim koristite.

- Svi barovi prihvaćaju kreditne kartice - navode iz organizacije.

Pića će se piti iz višekratnih čaša, a njihova će cijena biti dva eura.

Foto: Mateo Mučnjak

- Možete je vratiti na top-up štand te dobiti cijeli povrat, i to s računom koji ste dobili kad ste je kupili - stoji u napomeni.

Također, postoji velika lista toga što se ne može unijeti na festivalski prostor. Između ostalog su to velike torbe, markeri, kemijske i sprejevi, hrana i piće, kućni ljubimci, kišobrani, stolci, dekice, ilegalne supstancije, oružje...

Veliki tulum na Bundeku počet će već u 17 sati, kad će nastupiti Karlo Leopold. DJ Felippe kreće u 18.30, DJ Bizzo u 19.45.

A prije nego što slavna grupa stane pred zagrebačku publiku, ugrijat će je Baby Lasagna, hrvatski predstavnik na Eurosongu, koji je 2024. na tom natjecanju došao do visokog drugog mjesta s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" te tako postao miljenik Europe. U nedjelju je nastupio u Bjelovaru, na 30. Terezijani, i to s još jednim eurovizijskim miljenikom - Fincem Kaarijom, kojem je to bio prvi nastup u Hrvatskoj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tad nam je ispričao kako se, s bendom, pripremao za nastup u Bjelovaru te da će pripreme za koncert na Bundeku uslijediti tijekom tjedna.

- Iz organizacije su nas zamolili da 'ohladimo' s metalom i da sviramo svoje 'disco stvari', pa ćemo im ispuniti želju... A možda i nećemo - rekao je Baby Lasagna kroz smijeh pa nastavio:

- Šalim se, trebamo set prilagoditi tome, što je sasvim u redu, ali vjerujem da ćemo ostati vjerni sebi - poručio je.

Prije Black Eyed Peasa odsvirat će set od oko 40 minuta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL/

- Možda bude 14 naših pjesama, s obzirom na to da su naše stvari vrlo kratke - objasnio nam je.

Na turneju "End the party" kreće u studenom, a među gradovima u kojima će nastupati su Milano, Amsterdam, London, Berlin, Varšava... No prije turneje ipak će uspjeti dobro se odmoriti i napuniti baterije.

- Idemo ljetovati s prijateljima na pet dana i tome se jako veselim. Mjesto na koje idemo izgleda vrlo lijepo i baš sam uzbuđen - poručio je.

Ova svjetski popularna grupa obilježila je 2000-te nizom glazbenih hitova, a s albumom “The E.N.D.” dominirali su svjetskim ljestvicama te držali prvo mjesto Billboarda čak 26 uzastopnih tjedana. No nakon velike slave došlo je i do prekida suradnje s popularnom Fergie, koja je 2018. službeno napustila grupu. No odlazak je bio prijateljski, a will.i.am je tad objasnio kako je zahtjevan raspored turneja postao neuskladiv s njenom željom da bude uz sina Axla. Oni su zatim nastavili s novom pjevačicom J. Rey Soul.