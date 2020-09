Par ina\u010de\u00a0ne voli iznositi u javnost previ\u0161e detalji o svom privatnom \u017eivotu pa tako nikada nisu potvrdili niti da su se vjen\u010dali. Glumica se proslavila ulogom\u00a0Blair Waldorf u seriji 'Tra\u010derica'.

Blair iz 'Tračerice' rodila drugo dijete: Dugo skrivala trudnoću

Leighton i njezin suprug Meester tajili su rođenje kćeri, a isto su napravili i sa sinom koji im je sada stigao u obitelj. No prethodno su ih paparazzi otkrili nakon što su snimili glumicu s trudničkim trbuščićem

<p>Zvijezda serije 'Tračerica', <strong>Leighton Meester</strong> (34), rodila je sina, piše magazin <a href="https://people.com/parents/leighton-meester-adam-brody-welcome-second-child-son/" target="_blank">People</a>. Njoj i njezinom suprugu i glumcu <strong>Adamu Brodyju</strong> (40) to je drugo dijete. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tri sestre rodile na isti dan</strong></p><p>Adam je u showu 'The Fun Time Boys Game Night Spectacular' potvrdio kako im je stigla prinova u obitelj.</p><p>- Dobio sam sina i to je dečko iz snova. Predivan je - rekao je ponosni tata.</p><p>A Leighton je u intervjuu za US Magazine progovorila o majčinstvu. Čini je jako sretnom.</p><p>- Imam dijete i mislim si - ok, ne volim nikom drugog, samo njih. Čak ni sebe ne volim toliko koliko volim Arlo. Ni blizu! Bi li ubila nekoga za nju ili sama umrla? Naravno da bih - ispričala je. </p><p>Meester i Brody upoznali su se 2011. na setu filma 'The Oranges', a vjenčali su se tri godine nakon. Rođenje kćeri tajili su gotovo dva mjeseca, a isto su napravili i sa sinom. Otkrili su ih paparazzi koji su snimili njezin trudnički trbuščić. </p><p>Par inače ne voli iznositi u javnost previše detalji o svom privatnom životu pa tako nikada nisu potvrdili niti da su se vjenčali. Glumica se proslavila ulogom <strong>Blair Waldorf</strong> u seriji 'Tračerica'.</p><p> </p>